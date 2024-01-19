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Если вы все пропустили: хроника коммунальной аварии в одном видео

Фонтаны до 7 этажа, особый режим и замерзающие люди

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Видео: NGS.RU

17 января в Новосибирске произошла крупная коммунальная авария. На улице Петропавловской забил фонтан высотой в несколько этажей. Без отопления осталось 160 многоэтажных домов. Как сообщили в СГК, дефект обнаружили на трубопроводе 1963 года, последний раз участок теплосети ремонтировали в 1990-м году. В этом видео мы рассказываем всю хронологию событий коммунального ЧП. В этом году это уже вторая крупная авария на теплосетях. Первая произошла в первые дни после праздников, примерно в том же месте.

Из-за массового отключения тепла люди начали одновременно подключать обогреватели, что вывело из строя один из трансформаторов на подстанции. Чтобы вернуть электричество в дома, пришлось использовать резервные источники питания. Все что известно коммунальном ЧП смотрите в одном видео. Более подробно об аварии — в этом сюжете.

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