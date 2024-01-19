Режим ЧС ввели в Новосибирске — что это значит и как скажется на населении (паспорт придется носить с собой)

Вечером 17 января на улице Плахотного проложенная 61 год назад труба не выдержала морозов и прорвалась. Фонтан кипятка, по свидетельствам очевидцев, доставал до 7-го этажа, а ближайшие дороги моментально превратились в реки, причем горячие. В ходе ЧП пострадали 14 человек, троих из них госпитализировали в ожоговой центр.

Сегодня губернатор Новосибирской области в своем Телеграм-канале сообщил о внеочередное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям.