Режим ЧС ввели в Новосибирске — что это значит и как скажется на населении (паспорт придется носить с собой)

В Новосибирске из-за введения режима ЧС у горожан появились новые ограничения в правах и целый ряд обязанностей. Документ подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 19 января. Мы изучили законы и разобрались, как сейчас будут жить новосибирцы.
Почему ввели режим ЧС
В Новосибирске за последние полторы недели произошло две крупные коммунальные аварии. Первая 11 января — тогда отключили 237 объектов в Ленинском районе.
Вечером 17 января на улице Плахотного проложенная 61 год назад труба не выдержала морозов и прорвалась. Фонтан кипятка, по свидетельствам очевидцев, доставал до 7-го этажа, а ближайшие дороги моментально превратились в реки, причем горячие. В ходе ЧП пострадали 14 человек, троих из них госпитализировали в ожоговой центр.
Сегодня губернатор Новосибирской области в своем Телеграм-канале сообщил о внеочередное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям.
— К сожалению, в зоне аварии в системе теплоснабжения Ленинского района события развиваются по плохому сценарию. При заполнении системы обнаружен новый дефект трубопровода на улице Петропавловской. За последние сутки это уже третий порыв в этом городском квартале. Из-за этого сдерживаются подача теплоносителя и восстановление нормального теплоснабжения в домах, расположенных в Ленинском районе, — отметил губернатор.
В итоге в городе введи режим чрезвычайной ситуации.
Что такое режим ЧС
Вся информация о чрезвычайных ситуациях и действиях властей и граждан прописана в федеральном законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Согласно закону, чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Введение режима ЧС в Новосибирске говорит о серьезности ситуации. Ряд коммунальных аварий и неспособность оперативного устранения привели к тому, что у губернатора, как отмечает источник НГС, просто «лопнуло терпение» и он «ввел ручное управление».
Это значит, что теперь вопросами ликвидаций регулярных прорывов будут заниматься на уровне региона. До этого решения принимали в мэрии Новосибирска во главе с и.о. мэра Олегом Клемешовым. Региональный штаб возглавил заместитель губернатора Сергей Семка, который будет отчитываться перед Андреем Травниковым.
Что это значит для новосибирцев
Отдельным постановлением правительства России были перечислены правила, которым должны следовать граждане и организации при введении режима ЧС.
Главной обязанностью новосибирцев в основном будет эвакуация с территории ЧС, если пришло такое оповещение. Также необходимо будет заботиться о пострадавших — если увидели человека в беде, то нужно будет обязательно позвонить в 112 и при необходимости оказать первую помощь.
Новосибирцам теперь обязательно нужно «иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность гражданина». Также, если у вас будет разрешение не эвакуироваться или заходить за ограждения, то его по требованию тоже придется предъявлять.
По решению местной избирательной комиссии из-за ЧС могут быть отложены выборы и референдумы. Стоит помнить, что сейчас город остался без мэра. Прямые выборы мэра Новосибирска отменили в апреле прошлого года. НГС изучил порядок назначения мэра в других городах, где выборы отменили раньше. Мы выяснили, как это происходит.
Трудовой кодекс РФ предусматривает целый ряд возможных ухудшений условий для работников — от временного перевода на другую работу без согласия сотрудника до введения режима простоя. Организации в свою очередь должны защищать работников за свой счет и участвовать в ликвидации ЧС.
Режим ЧС не снимает с новосибирцев обязательств по выплатам ипотеке, кредитам и т.д., но дает государству больше возможностей для принятия оперативных мер.
Что может власть при введении режима ЧС
Помимо всего вышеперечисленного региональные власти смогут обратиться за помощью к правительству РФ, если поймут, что собственных сил и средств для ликвидации ЧС не хватает. Чиновники могут теперь и принимать решения о единовременных денежных выплатах.
У государства есть определенные заранее созданные резервы, которые можно использовать для ликвидации ЧС. Правила прописаны в отдельном постановлении правительства. При введении режима этими деньгами можно пользоваться. Постановление о введение ЧС в Новосибирске уже подписано, но пока не опубликовано.
По официальным данным на утро 19 января в Ленинском районе в 107 домах отсутствовали отопление и горячая вода.