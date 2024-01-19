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Авария в непогоду

Более ста домов на левобережье Новосибирска остались без тепла и горячей воды — дефект нашли на Титова

Аварию планируют устранить сегодня

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18 января мы рассказали, как левобережье переживает последствия второй коммунальной аварии за неделю.

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По официальным данным на утро 19 января в Ленинском районе в 107 домах отсутствует отопление и горячая вода. Это следует из карты аварийных отключений на муниципальном сайте. Отключения обозначены аварийными.

Причиной указан дефект на трубопроводе диаметром 300 миллиметров на улице Титова. Под отключение попали дома в 1-ом, 2-ом и 3-ем переулках Крашенинникова, в 1-ом Петропавловском переулке, на улице Бульварной, в микрорайоне Горский, улицах Петропавловской и Крашенинникова, Плахотного, Станиславского, Степной, Титова и Троллейной.

Сайт службы 051 сообщает о 107 аварийных отключениях по состоянию на 9:00 19 января

Сайт службы 051 сообщает о 107 аварийных отключениях по состоянию на 9:00 19 января

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На муниципальном портале написано, что дефект планируют устранить до 12:00.

Дефект, согласно информации на карте, обнаружили в 04:00

Дефект, согласно информации на карте, обнаружили в 04:00

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— По ул. Петропавловской ночью появилось повреждение на внутриквартальной трубе по ул. Титова. Дефект локализовали, в ближайшие часы мы готовы будем продолжить процесс подключения тепла в левобережье. Повреждение на Титова планируем полностью устранить сегодня вечером, — сообщили НГС в СГК в 9:50.

За неделю на левобережье Новосибирска произошли две крупные коммунальные аварии. Первая — 11 января на улице Пархоменко, вторая — 17 января на Петропавловской.

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