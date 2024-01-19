Более ста домов на левобережье Новосибирска остались без тепла и горячей воды — дефект нашли на Титова

По официальным данным на утро 19 января в Ленинском районе в 107 домах отсутствует отопление и горячая вода. Это следует из карты аварийных отключений на муниципальном сайте. Отключения обозначены аварийными.
Причиной указан дефект на трубопроводе диаметром 300 миллиметров на улице Титова. Под отключение попали дома в 1-ом, 2-ом и 3-ем переулках Крашенинникова, в 1-ом Петропавловском переулке, на улице Бульварной, в микрорайоне Горский, улицах Петропавловской и Крашенинникова, Плахотного, Станиславского, Степной, Титова и Троллейной.
На муниципальном портале написано, что дефект планируют устранить до 12:00.
— По ул. Петропавловской ночью появилось повреждение на внутриквартальной трубе по ул. Титова. Дефект локализовали, в ближайшие часы мы готовы будем продолжить процесс подключения тепла в левобережье. Повреждение на Титова планируем полностью устранить сегодня вечером, — сообщили НГС в СГК в 9:50.
За неделю на левобережье Новосибирска произошли две крупные коммунальные аварии. Первая — 11 января на улице Пархоменко, вторая — 17 января на Петропавловской.