«Схватила паспорт, деньги — и на улицу»: как левобережье переживает последствия второй коммунальной аварии за неделю

За минувшую неделю в левобережье Новосибирска произошли две крупных коммунальных аварии: не успели ликвидировать последствия первой, лишившей отопления 2,5 тысячи домов, как случилась вторая. Утром 18 января журналисты НГС отправились на место ЧП и обошли близлежащие дома и медицинские учреждения, чтобы узнать, как люди пережили эту ночь и какова ситуация на данный момент.
В месте прорыва на магистральной теплотрассе у дома на Петропавловской, 2 сотрудники СГК проработали всю ночь. К половине десятого утра 18 января сюда прибыли сотрудники следственного комитета: их внимание приковала старая труба, не выдержавшая нагрузки вчерашним вечером. Энергетики общаться отказываются, не желая отвлекаться от работы.
— Мы работаем, а вы — ждите официальных комментариев, — говорит специалист СГК.
В частной пекарне в пяти метрах от места прорыва тепло, но у них свое отопление, не связанное с городской магистралью, говорит продавщица.
— Я живу на Петропавлоской, 2, мои окна выходят как раз на место аварии. Я увидела столпы пара, сначала подумала, что это метель, но приглядевшись, увидела, что это пар, — рассказала Ирина. — Честно, я была в шоке, когда увидела тот вулкан из-под земли. Я живу на третьем этаже, вода лилась прямо на мои окна, сейчас они покрыты ледяной коркой.
По состоянию на 11 утра на Петропавловской подачу тепла не восстановили, но опрошенные жители дома №2 говорят, что этой ночью не замерзали.
— Столб пара достигал высоты десятого этажа, когда я это увидела, напугалась страшно. Схватила паспорт и деньги, выскочила на улицу. Полчаса погуляла, убедилась, что дом стоит, и вернулась домой. Эту ночь мы пережили нормально, почему-то было тепло. Может, нас этот пар грел, хотя сами батареи холодные, — говорит жительница дома Валентина.
Соседи женщины сверху подтвердили, что не замерзали. Одной небольшой тепловой пушки хватило на обогрев двухкомнатной квартиры, где небольшая компания устроила накануне что-то типа пижамной вечеринки. Ребята попросили нас воздержаться от фото.
На первом этаже того же дома расположен магазин обогревателей «Теплэко». Продавщица сказала, что в последние сутки наплыва клиента не наблюдала.
— Приходили, конечно, покупали обогреватели. Но никакого сравнения с ажиотажем от 11 января, когда случилась первая авария, не было. Думаю, что большинство закупились именно тогда, — говорит сотрудница «Теплэко».
В женской консультации №1 ГБУЗ НСО роддома №6 на Ватутина, 1А этой ночью было холодно.
— Всю ночь без отопления пациентки провели. Мы пришли сегодня утром на работу, холодно до сих пор. Правда, недавно сюда привезли обогреватели — надеюсь, что температура нормализуется, — поделилась сотрудница медучреждения.
— Холодно у нас, скрывать не буду. Обогреватели мы не ставили из соображений пожарной безопасности. У нас стационара нет, так что наши пациенты спали дома, — добавила сотрудница городской поликлиники №16 в 1-м переулке Пархоменко.
Дальнейшими пунктами нашего маршрута стали дома без отопления, о которых в редакцию сигнализировали читатели.
— Отопления нет три дня в нашем доме. Смотрите: термометр показывает то ли 13, то ли 14 градусов. Обогревателя у меня нет, я сейчас после операции восстанавливаюсь, из дома не выхожу, — рассказал пенсионер, проживающий на Ватутина, 3.
Отсутствие теплоснабжения подтвердили жители Карла Маркса, 6.
— У меня часть батарей была холодной уже неделю. Вчера ко мне пришли слесари, все наладили. Целый час в квартире было тепло, а потом случилась эта авария на Петропавловской. С тех пор опять холодно, сейчас 16 градусов, — вздыхает пенсионерка Нина Алексеевна.
На момент публикации этого материала СГК отчиталась о замене поврежденного участка трубы на Петропавловской. О событиях вокруг второй коммунальной аварии мы рассказываем в режиме онлайн.