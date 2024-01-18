«Схватила паспорт, деньги — и на улицу»: как левобережье переживает последствия второй коммунальной аварии за неделю

В месте прорыва на магистральной теплотрассе у дома на Петропавловской, 2 сотрудники СГК проработали всю ночь. К половине десятого утра 18 января сюда прибыли сотрудники следственного комитета: их внимание приковала старая труба, не выдержавшая нагрузки вчерашним вечером. Энергетики общаться отказываются, не желая отвлекаться от работы.

— Мы работаем, а вы — ждите официальных комментариев, — говорит специалист СГК.



В частной пекарне в пяти метрах от места прорыва тепло, но у них свое отопление, не связанное с городской магистралью, говорит продавщица.