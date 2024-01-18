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Авария в непогодуРепортаж

«Схватила паспорт, деньги — и на улицу»: как левобережье переживает последствия второй коммунальной аварии за неделю

Более десятка новосибирцев получили термические ожоги, многие дома и медучреждения остались без отопления

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На устранение последствий коммунальной аварии брошены не менее 40 рабочих бригад, но температура в квартирах едва поднимается выше 10 градусов тепла

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За минувшую неделю в левобережье Новосибирска произошли две крупных коммунальных аварии: не успели ликвидировать последствия первой, лишившей отопления 2,5 тысячи домов, как случилась вторая. Утром 18 января журналисты НГС отправились на место ЧП и обошли близлежащие дома и медицинские учреждения, чтобы узнать, как люди пережили эту ночь и какова ситуация на данный момент.

В месте прорыва на магистральной теплотрассе у дома на Петропавловской, 2 сотрудники СГК проработали всю ночь. К половине десятого утра 18 января сюда прибыли сотрудники следственного комитета: их внимание приковала старая труба, не выдержавшая нагрузки вчерашним вечером. Энергетики общаться отказываются, не желая отвлекаться от работы.

— Мы работаем, а вы — ждите официальных комментариев, — говорит специалист СГК.

В частной пекарне в пяти метрах от места прорыва тепло, но у них свое отопление, не связанное с городской магистралью, говорит продавщица.

Место прорыва находится между работой и домом, где живет Ирина

Место прорыва находится между работой и домом, где живет Ирина

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— Я живу на Петропавлоской, 2, мои окна выходят как раз на место аварии. Я увидела столпы пара, сначала подумала, что это метель, но приглядевшись, увидела, что это пар, — рассказала Ирина. — Честно, я была в шоке, когда увидела тот вулкан из-под земли. Я живу на третьем этаже, вода лилась прямо на мои окна, сейчас они покрыты ледяной коркой.

По состоянию на 11 утра на Петропавловской подачу тепла не восстановили, но опрошенные жители дома №2 говорят, что этой ночью не замерзали.

— Столб пара достигал высоты десятого этажа, когда я это увидела, напугалась страшно. Схватила паспорт и деньги, выскочила на улицу. Полчаса погуляла, убедилась, что дом стоит, и вернулась домой. Эту ночь мы пережили нормально, почему-то было тепло. Может, нас этот пар грел, хотя сами батареи холодные, — говорит жительница дома Валентина.

Вчера женщина в панике покинула свою квартиру, взяв лишь паспорт и деньги

Вчера женщина в панике покинула свою квартиру, взяв лишь паспорт и деньги

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Соседи женщины сверху подтвердили, что не замерзали. Одной небольшой тепловой пушки хватило на обогрев двухкомнатной квартиры, где небольшая компания устроила накануне что-то типа пижамной вечеринки. Ребята попросили нас воздержаться от фото.

Жители Петропавловской, 2 называют температуру в своих квартирах «умеренно низкой» и предпочитают не жаловаться

Жители Петропавловской, 2 называют температуру в своих квартирах «умеренно низкой» и предпочитают не жаловаться

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На первом этаже того же дома расположен магазин обогревателей «Теплэко». Продавщица сказала, что в последние сутки наплыва клиента не наблюдала.

— Приходили, конечно, покупали обогреватели. Но никакого сравнения с ажиотажем от 11 января, когда случилась первая авария, не было. Думаю, что большинство закупились именно тогда, — говорит сотрудница «Теплэко».

Поток покупателей за последние сутки нельзя сравнить с ажитажем после первой коммунальной аварии, считает женщина

Поток покупателей за последние сутки нельзя сравнить с ажитажем после первой коммунальной аварии, считает женщина

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В женской консультации №1 ГБУЗ НСО роддома №6 на Ватутина, 1А этой ночью было холодно.

— Всю ночь без отопления пациентки провели. Мы пришли сегодня утром на работу, холодно до сих пор. Правда, недавно сюда привезли обогреватели — надеюсь, что температура нормализуется, — поделилась сотрудница медучреждения.

Сотрудники женской консультации признали, что этой ночью их пациентки жаловались на холод

Сотрудники женской консультации признали, что этой ночью их пациентки жаловались на холод

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— Холодно у нас, скрывать не буду. Обогреватели мы не ставили из соображений пожарной безопасности. У нас стационара нет, так что наши пациенты спали дома, — добавила сотрудница городской поликлиники №16 в 1-м переулке Пархоменко.

Дальнейшими пунктами нашего маршрута стали дома без отопления, о которых в редакцию сигнализировали читатели.

По словам пенсионера из дома на Ватутина, 3, в его квартире уже три дня температура держится на уровне 13–14 градусов

По словам пенсионера из дома на Ватутина, 3, в его квартире уже три дня температура держится на уровне 13–14 градусов

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— Отопления нет три дня в нашем доме. Смотрите: термометр показывает то ли 13, то ли 14 градусов. Обогревателя у меня нет, я сейчас после операции восстанавливаюсь, из дома не выхожу, — рассказал пенсионер, проживающий на Ватутина, 3.

Отсутствие теплоснабжения подтвердили жители Карла Маркса, 6.

В пятиэтажке на проспекте Маркса, 6 батареи в 11 утра были ледяными

В пятиэтажке на проспекте Маркса, 6 батареи в 11 утра были ледяными

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— У меня часть батарей была холодной уже неделю. Вчера ко мне пришли слесари, все наладили. Целый час в квартире было тепло, а потом случилась эта авария на Петропавловской. С тех пор опять холодно, сейчас 16 градусов, — вздыхает пенсионерка Нина Алексеевна.

Эта труба вчера не выдержала напряжения. Немудрено — <a href="https://ngs.ru/text/incidents/2024/01/18/73132097/" class="_" target="_blank">старушке 61 год</a>

Эта труба вчера не выдержала напряжения. Немудрено — старушке 61 год

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На момент публикации этого материала СГК отчиталась о замене поврежденного участка трубы на Петропавловской. О событиях вокруг второй коммунальной аварии мы рассказываем в режиме онлайн.

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