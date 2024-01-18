СГК заменила поврежденную трубу на Петропавловской — когда ждать тепло в домах

18 января в 14:05 Сибирская генерирующая компания отчиталась о замене поврежденного участка трубы на улице Петропавловской в Новосибирске. Вчера из-за дефекта на участке произошла коммунальная авария.
— Завершили сварочные работы на теплосети по Петропавловской. Начали заполнение трубопровода. Ожидаем, что заполнение, прогрев и наладка гидравлического режима займут порядка трех часов, — заявили в СГК.
В 10:00 сообщалось, что в контуре пониженных параметров были 304 дома. 62 дома находились в контуре полного отключения. В этой проблемной зоне — дома микрорайона Башня, Телецентр, часть Горского, по улицам Выставочная, Блюхера, К. Маркса, Новогодняя, Космическая, Геодезическая, Ватутина, Римского-Корсакова, Титова, Вертковская, Серафимовича.
Накануне из поврежденного участка теплосетевой магистрали вырывались столбы пара высотой в несколько этажей, десятки домов оказались без тепла, 14 человек получили ожоги. Все, что известно об уже втором коммунальном коллапсе этого года, мы собираем в онлайн-хронике.