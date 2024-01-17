«Работают не менее 40 бригад»: глава города надеется, что новосибирцы не замерзнут из-за коммунальной аварии

— Мы готовим пункты временного пребывания и обогрева на случай низких температур, если мы поймем, что температура будет низкой, мы будем предлагать в них разместиться. На самом деле достаточно серьезные силы привлекаются для запуска домов. Работает не менее 40 бригад, но пока до дефекта мы не докопались. После проведения земляных работ будет понятен участок трубы, который нужно заменить, — добавил Клемешов. — Я думаю, что люди замерзать не будут. Мы предложим новосибирцам варианты: поддерживать необходимую для жизни температуру с помощью обогревателей или же разместиться в пунктах временного пребывания.

