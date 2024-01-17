«Работают не менее 40 бригад»: глава города надеется, что новосибирцы не замерзнут из-за коммунальной аварии

Врио мэра Новосибирска Олег Клемешов рассказал о мерах, принятых к 21 часу по поводу крупной аварии, которая произошла сегодня на Петропавловской.
— На данный момент выполнены работы по минимизации зоны отключения теплоснабжения, сейчас в ней находятся 69 домов, два корпуса туберкулезной больницы, подстанция скорой помощи и три образовательных учреждения. В больницу доставят обогреватели, так как это учреждение круглосуточного пребывания, там находятся 147 пациентов, — сказал Клемешов.
По словам врио главы Новосибирска, в городе объявили режим повышенной готовности.
— Мы готовим пункты временного пребывания и обогрева на случай низких температур, если мы поймем, что температура будет низкой, мы будем предлагать в них разместиться. На самом деле достаточно серьезные силы привлекаются для запуска домов. Работает не менее 40 бригад, но пока до дефекта мы не докопались. После проведения земляных работ будет понятен участок трубы, который нужно заменить, — добавил Клемешов. — Я думаю, что люди замерзать не будут. Мы предложим новосибирцам варианты: поддерживать необходимую для жизни температуру с помощью обогревателей или же разместиться в пунктах временного пребывания.
Часть жителей левого берега уже заметили, что батареи начали остывать. Все адреса мы наносим на карту в режиме онлайн. Всё, что известно об очередном коммунальном ЧП в Новосибирске, мы собираем в онлайн-трансляции.