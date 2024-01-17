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СрочноВо время ЧП на Петропавловской пострадали люди
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Авария в непогоду

Где отключили отопление после коммунальной аварии на Петропавловской — ищем свой дом на карте

По данным мэрии Новосибирска, параметры будут снижены сразу в нескольких микрорайонах

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В зону отключения тепла попадут дома в районе Телецентра, Горский, Троллейный, Станиславский жилмассивы и часть Кировского района

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Из-за коммунальной аварии на улице Петропавловской батареи в квартирах жителей левого берега снова начали остывать.

— В связи с дефектом на теплосети на Петропавловской, с 16.30 до 21.00 будут снижены параметры по отоплению и горячей воде в районах Горского, Троллейного, Юго-Западного, Станиславского жилмассивов, в районе Телецентра и части Кировского района, — сообщили в официальном телеграм-канале муниципалитета.

Часть жителей левого берега уже заметили, что батареи начали остывать. Все адреса мы наносим на карту в режиме онлайн.

Все, что известно об очередном коммунальном ЧП в Новосибирске, мы собираем в онлайн-трансляции.

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Коммунальная аварияСГК
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