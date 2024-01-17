«Специалистов не хватает»: новосибирская УК назвала проблемы при устранении последствий коммунальной аварии

В «Муниципальной управляющей компании» назвали сложности, с которыми сталкиваются сотрудники при устранении последствий коммунальной аварии на левом берегу. Она произошла ночью 11 января. В управляющей компании заявили, что «Сибирская генерирующая компания» не помогает бороться с последствиями происшествия. При этом в самой СГК заверили, что выполняли работы для подключения дома под управлением «МУК».
Как утверждают в АО «МУК», сотрудники устраняют последствия самостоятельно:
— Ввиду масштаба происшествия, специалистов не хватает, сотрудники ООО «СГК» не оказывают никакого содействия многоквартирным домам под управлением АО «МУК» в сложившейся ситуации.
По информации сервиса RusProfile, учредитель АО «МУК» — муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство». Выручка в 2022 году составила 124 миллиона рублей, чистая прибыль — 867 тысяч рублей.
НГС обратился за разъяснением ситуации в пресс-службу «Сибирской генерирующей компании».
— 15 января мы сообщали, что ведем работы на домах управляющих компаний «Домовой», «Кировская», «МУК». Для восстановления теплоснабжения дома по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49а (под управлением УК «МУК») отогревали надземную теплотрассу и на время работ запитали дом со второго ввода от рядом находящейся котельной. Представители самой УК работали на тепловом узле дома, — объяснили энергетики.
Также в управляющей компании рассказали, что с момента устранения аварии с теплотрасс приходит теплоноситель с большим объемом воздуха. По словам представителей «МУК», это осложняет запуск систем отопления в домах из-за завоздушивания.
— Как последствие устранения аварии, сотрудники управляющей компании вынуждены проводить регулярное травление воздуха из внутридомовых систем отопления, тратить много времени, средств по восстановлению подаваемого ресурса, — сообщила «МУК».
Сегодня, 17 января, пресс-служба «Сибирской генерирующей компании» объяснила, что низкая температура в микрорайоне Башня и высотных зданиях действительно связана с завоздушиванием.
— Перезапуск в сегодняшних условиях, когда температура теплоносителя составляет 115 градусов (а по сути это паровоздушная смесь), отличается от осеннего разворота системы теплоснабжения. В данной ситуации необходимо организовывать постоянный контроль за домом и с периодичностью 2–3 часа стравливать воздух. Так уже были перезапущены многие высокие дома, в том числе корпус больницы №34, все работает нормально, — объяснил директор теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Максим Рябенко.
Кроме этого, представители АО «МУК» заявили, что обратились в СГК, чтобы получить двусторонние акты выполненных работ по устранению последствий аварии. По словам УК, документы не были предоставлены.
— Идет работа с колес по обращениям жителей, в такой ситуации бумаги могли быть не оформлены. Если «МУК» документально зафиксировала, что самостоятельно подключала дом к котельной, то просим их предоставить подтверждение, и мы разберемся в ситуации, — ответили на это в СГК.
Коммунальная авария повлияла на теплоснабжение почти всего левого берега Новосибирска. Мы собрали хронику происшествия в одном видео. Новости и статьи об инциденте можно найти в специальном сюжете.