«Специалистов не хватает»: новосибирская УК назвала проблемы при устранении последствий коммунальной аварии

— 15 января мы сообщали, что ведем работы на домах управляющих компаний «Домовой», «Кировская», «МУК». Для восстановления теплоснабжения дома по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49а (под управлением УК «МУК») отогревали надземную теплотрассу и на время работ запитали дом со второго ввода от рядом находящейся котельной. Представители самой УК работали на тепловом узле дома, — объяснили энергетики.



Также в управляющей компании рассказали, что с момента устранения аварии с теплотрасс приходит теплоноситель с большим объемом воздуха. По словам представителей «МУК», это осложняет запуск систем отопления в домах из-за завоздушивания.

