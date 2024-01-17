СГК объяснила причины низких температур в домах микрорайона Башня — холод держится неделю после ЧП

Сибирская генерирующая компания ответила на жалобы жителей микрорайона Башня в Новосибирска. В их квартирах с 11 января после маштабной аварии сохраняются низкие температуры. По данным энергетиков, эта проблема связана с завоздушиванием систем теплоснабжения домов.
— Это известная проблема и при запуске тепловых сетей, в первую очередь, сбрасывается воздух. Иначе система работать не будет. Кроме этого, ежедневно наш персонал обходит тепловые камеры и центральные тепловые пункты для повторного сброса, но воздуха зачастую нет. Перезапуск в сегодняшних условиях, когда температура теплоносителя составляет 115 градусов (а по сути это паровоздушная смесь), отличается от осеннего разворота системы теплоснабжения. В данной ситуации необходимо организовывать постоянный контроль за домом и с периодичностью 2–3 часа стравливать воздух. Так уже были перезапущены многие высокие дома, в том числе корпус больницы №34, все работает нормально, — объяснил утром 17 января директор теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Максим Рябенко.
Напомним, в ночь на 11 января в Новосибирске произошла одна из крупнейших коммунальных аварий последних лет. Без отопления остались минимум 237 объектов. Мы вели онлайн-хронику событий, связанных с коммунальным коллапсом левобережья.