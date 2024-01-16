«Хотели как лучше — получилось как всегда»: почему одна неисправная труба оставила без тепла полгорода — мнение эксперта

Раньше, как мне кажется, система ТЭЦ-2 была отдельной, а система ТЭЦ-3 — отдельной. И если была авария на одной ТЭЦ, то подключенные к другой ТЭЦ дома не страдали. Затон вообще на отдельной ветке висит — я не понимаю, как они в этот раз попали под отключения? Но, видимо, и там сделали перемычку.

Хотели как лучше: сделали перемычки между системами ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. С одной стороны, часть горожан теперь меньше страдает от отключений: когда одна из ТЭЦ встает летом на профилактику, горожане получают горячую воду от другой ТЭЦ и наоборот. Но получилось как всегда — система, видимо, из-за этого стала менее надежна. Потому что все, видимо, находится в одной сети и, при наличии одной маленькой дырочки, оттуда теперь все выливается на полгорода. И это очень критично.

