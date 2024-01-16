«Хотели как лучше — получилось как всегда»: почему одна неисправная труба оставила без тепла полгорода — мнение эксперта

Коммунальная авария, случившаяся в Новосибирске 11 января, оказалась очередным звеном в цепочке подобных аварий, прокатившимся в начале 2024 года по городам России. Новосибирские энергетики отрапортовали о завершении ремонтных работ на пострадавшем участке тепломагистрали уже к вечеру 11 января, но многие дома Левобережья Новосибирска оставались с ледяными батареями даже 15 января. Произошедшее вызвало немало вопросов, как у обычных горожан, так и у тех, кто разбирается в этих вопросах получше рядового обывателя. Почему прорыв на одной трубе привел к энергетическому коллапсу, охватившему чуть ли не весь левый берег города, рассуждает бывший руководитель Клуба собственников жилья «Управдом» и экс-председатель правления ТСЖ «Успех» Артем Демченко. Далее — от первого лица.
Я проживаю на улице Геодезическая, и проблемы с отоплением у нас до сих пор не решились. Мне писала соседка, которая живет в угловой квартире, что у нее в воскресенье в квартире было 14 градусов. Батареи у нас включили еще на выходных, но они не греют достаточно хорошо, нормативные режимы не восстановлены до сих пор. И вот при каком-то, казалось бы, небольшом порыве, почему-то была отключена половина города: пострадал фактически весь левый берег, даже те районы, которые ранее не страдали (15 января министр ЖКХ региона озвучил, что подачу теплоснабжения ограничили почти в 2500 домов. — Прим. ред.).
Одно время у застройщиков была мода не подключаться к сетям СГК, а строить локальные котельные. Такие котельные гораздо выгоднее: трансфер доставки тепла у них более короткий, чинить их гораздо проще, энергопотерь в разы меньше, потому что все находится в небольшом радиусе от жилья. Но, вероятно, компании СГК было мало денег, поэтому решили, что такие котельные нужно ликвидировать, подключив их к центральной системе теплоснабжения. Возможно каким-то триггером стала авария на газовой котельной жилого комплекса на Хилокском рынке, и из-за этого активно стали переключать дома с локальных котельных на старые сети. Но почему-то не подумали о том, что сети эти — 1974 года, 1968-го. Да еще и застройку навешали на эти сети.
Наверное, это удобно для городских властей, которым удобно коммуницировать с одним поставщиком тепла. Но для жителей, как оказалось, это не совсем надежно: от одной дырочки у нас отключается пол-Новосибирска. А если бы на улице было минус 40? Даже просто запустить 2500 домов — нужно достаточно много времени.
Дозвониться до кого-то было очень сложно: ты либо какой-то 38-ой в очереди, либо вообще трубку не берут. Я дозвонился только в три ночи: рассказал, что на второй день аварии у нас нет отопления. Мне ответили, что восстановление системы требует времени. Возникает вопрос в надежности схемы теплоснабжения, которая принята на уровне нашего муниципалитета и утверждена в Минэнерго России.
Вопросов к тому, что произошло, много. Непонятно, почему вылилось много воды: что, нет обратных клапанов, которые позволяют течь воде в одну сторону, а в другую не позволяют? Понятно, что пострадала магистральная труба, но все вылилось, судя по всему, из других труб тоже. Раз уж даже Затулинку затронуло, где была своя большая Кировская районная котельная, которая работала относительно автономно. Может, и там уже перемычку (соединение между магистральными трубами разных ТЭЦ. — Прим. ред.) провели?
Раньше, как мне кажется, система ТЭЦ-2 была отдельной, а система ТЭЦ-3 — отдельной. И если была авария на одной ТЭЦ, то подключенные к другой ТЭЦ дома не страдали. Затон вообще на отдельной ветке висит — я не понимаю, как они в этот раз попали под отключения? Но, видимо, и там сделали перемычку.
Хотели как лучше: сделали перемычки между системами ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. С одной стороны, часть горожан теперь меньше страдает от отключений: когда одна из ТЭЦ встает летом на профилактику, горожане получают горячую воду от другой ТЭЦ и наоборот. Но получилось как всегда — система, видимо, из-за этого стала менее надежна. Потому что все, видимо, находится в одной сети и, при наличии одной маленькой дырочки, оттуда теперь все выливается на полгорода. И это очень критично.
Что интересно, у меня в доме горячая вода была практически постоянна — она появилась сразу ночью после аварии. А батареи оставались холодные. Возможно, недостаточно было давления или чего-то еще, чтобы продавливать воду на верхние этажи. Поэтому, возможно, решили не запускать. А, может, воды в системе было недостаточно.
В общем, отопительная система стала такой сложной, что, когда в одном месте что-то обрывается, она полностью нормально не может работать. Насколько нужна такая сложная система — не очень непонятно. Ведь это сколько времени нужно, чтобы доехать до каждой перемычки и закрыть ее? Вероятно, в автоматическом режиме это не работает. И вряд ли мы до этого дойдем, судя по тому, как у нас теплотрассы чинят: по десять раз на одном и том же месте что-то делают.
Много примеров, когда видишь раскопанную улицу, где что-то заменили и зарыли, а через несколько дней практически в этом же месте копают снова. И только что положенный асфальт вскрывают снова: чинят следующие, скажем так, десять сантиметров трубы и снова закапывают. Через месяц на этом же месте, но сместившись еще на десять сантиметров, копают все заново. И таких примеров не один: вот Комсомольский проспект в прошлом году перерывали раза три практически в одном и том же месте. Если у нас так чинят теплотрассы, то как можно ждать какой-то надежности от системы теплоснабжения?
Коммунальная авария 11 января стала серьёзной проблемой как для властей, так и для СГК, но пострадали в первую очередь жители Левобережья — больше сотни домов лишились тепла в морозы. Последствия аварии официально закончили устранять только к концу следующего дня, но и через четыре дня множество домов на левом берегу оставались без отопления.