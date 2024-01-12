«Советский задел, на котором мы продолжаем выезжать»: кто виноват в коммунальных авариях по всей России

Когда говорят, что в России две беды, почему-то забывают, что у нас еще есть погода, которая всё объясняет: неожиданно наступившая зима приносит с собой снег (из-за него пробки на дорогах и аварии) и ветер с ледяными дождями (они обрывают провода). В этом году еще и аномальные морозы — именно их упомянул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, объясняя причины проблем с отоплением в разных регионах России.



При чём тут холода

Морозы в этом году держатся и правда аномальные. Холода пришли в Россию с началом декабря — в первые же зимние выходные в отдельных регионах столбики термометров опустились на 20 градусов ниже нормы. В новогодние праздники тоже было холодней обычного в большинстве регионов страны, и в ближайшее время потепления ждать не стоит. Об этом рассказал накануне главный синоптик страны.

