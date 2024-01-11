Новосибирские коммунальщики восстановили поврежденный участок теплосети на Пархоменко

В Новосибирске коммунальщики завершили восстановительные работы на поврежденном участке теплосети на улице Пархоменко. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.



— Трубопровод включен в работу, в настоящее время прогревается — на это потребуется около двух часов. Управляющие организации, со своей стороны, должны подключить дома к теплоснабжению, — пояснили в компании.

