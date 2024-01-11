Новосибирские коммунальщики восстановили поврежденный участок теплосети на Пархоменко

В Новосибирске коммунальщики завершили восстановительные работы на поврежденном участке теплосети на улице Пархоменко. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.
— Трубопровод включен в работу, в настоящее время прогревается — на это потребуется около двух часов. Управляющие организации, со своей стороны, должны подключить дома к теплоснабжению, — пояснили в компании.
Сейчас рабочие продолжают подключать дома к теплу в жилмассивах Северо-Чемском и Затулинском, микрорайонах Расточка, Бугринский, Башня и Горский, на улице Палласа.
Авария в Ленинском районе Новосибирска произошла в ночь на 11 января, без горячей воды и отопления осталось более 200 многоэтажных домов. Некоторые улицы затопило водой, из-за чего люди не могли выйти из подъездов. В СГК сообщили, что поврежденная труба была проложена еще в 1974 году. На месте продолжают работать аварийные бригады. Всё, что известно о происходящем событии, читайте в нашей хронике.