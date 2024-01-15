После аварии СГК проведет перерасчет для жителей левого берега Новосибирска

Специалисты СГК сделают перерасчет для жителей, которые остались без отопления на левом берегу Новосибирска после аварии. Решение, по данным телеграм-канала СГК, было принято еще 12 января. Под перерасчет попадут дома, в которых было отключено электричество и снижены параметры.
За прошедшие сутки сотрудники СГК помогла управляющим организациям помогли произвести перезапуск и восстановить работу систем теплоснабжения 56 домов. Большая часть — 50 домов — относится к УК «Служба заказчика», а 6 из них — УК «Просвет».
— Продолжаем вести круглосуточную работу совместно с УК на тех домах, где до сих пор есть отдельные неработающие стояки. Сегодня наши сотрудники работают в ряде домов по улицам Крашенинникова, Петропаловской, проспекту Карла Маркса, Ватутина, Геодезической, Пархоменко, Выставочной, Котовского, Бетонной, Бурденко, Зорге, Сибиряков-Гвардейцев, — рассказали в телеграм-канале СГК.
Всего в работах занято 65 сотрудников СГК. Сейчас работы ведутся в домах управляющих компаний «Домовой», «Кировская», «МУК».
Из-за крупной коммунальной аварии, которая произошла 11 января, ограничивали подачу теплоснабжения в 2482 многоквартирных домах. Сейчас работы по регулировке выполнены не до конца, жители около 260 домов замерзают.