После аварии СГК проведет перерасчет для жителей левого берега Новосибирска

Специалисты СГК сделают перерасчет для жителей, которые остались без отопления на левом берегу Новосибирска после аварии. Решение, по данным телеграм-канала СГК, было принято еще 12 января. Под перерасчет попадут дома, в которых было отключено электричество и снижены параметры.