freedom
СЕЙЧАС -22°С
Пробки 3/10
usd 88.13
eur 96.75
СрочноКондуктор напала на пассажирку
Все новости
Все новости
Авария в непогоду

После аварии СГК проведет перерасчет для жителей левого берега Новосибирска

Сейчас СГК помогает подключать дома к отоплению

672

Авария случилась 11 января

Поделиться

Специалисты СГК сделают перерасчет для жителей, которые остались без отопления на левом берегу Новосибирска после аварии. Решение, по данным телеграм-канала СГК, было принято еще 12 января. Под перерасчет попадут дома, в которых было отключено электричество и снижены параметры.

За прошедшие сутки сотрудники СГК помогла управляющим организациям помогли произвести перезапуск и восстановить работу систем теплоснабжения 56 домов. Большая часть — 50 домов — относится к УК «Служба заказчика», а 6 из них — УК «Просвет».

— Продолжаем вести круглосуточную работу совместно с УК на тех домах, где до сих пор есть отдельные неработающие стояки. Сегодня наши сотрудники работают в ряде домов по улицам Крашенинникова, Петропаловской, проспекту Карла Маркса, Ватутина, Геодезической, Пархоменко, Выставочной, Котовского, Бетонной, Бурденко, Зорге, Сибиряков-Гвардейцев, — рассказали в телеграм-канале СГК.

Всего в работах занято 65 сотрудников СГК. Сейчас работы ведутся в домах управляющих компаний «Домовой», «Кировская», «МУК».

Из-за крупной коммунальной аварии, которая произошла 11 января, ограничивали подачу теплоснабжения в 2482 многоквартирных домах. Сейчас работы по регулировке выполнены не до конца, жители около 260 домов замерзают.

По теме

АварияНовосибирскСГКЛевый берег
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter