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«Не поплыл, но может поплыть»: в Новосибирской области сократили вложения на капремонт

Власти могут принять дополнительные решения

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Тарифы на капремонт недавно увеличились

В Новосибирской области сократили бюджетные вложения в Фонд модернизации ЖКХ, который занимается капитальным ремонтом. В прошлом году на капремонт выделили 500 миллионов рублей, в 2024-м сумма сократилась. Об этом рассказал министр ЖКХ по Новосибирской области Денис Архипов сегодня, 13 марта, на комитете Заксобрания.

— Мы так и планировали, 300, 500 потом снова 300 миллионов. И одновременное повышение взносов за капремонт у нас происходит. При этом Фонд пока не поплыл, но может поплыть, поэтому мы еще будем принимать дополнительные решения, в том числе предлагать обсуждать на дополнительных советах, — отметил заместитель губернатора Сергей Семка.

Как добавил министр, Фонд будет определять новые приоритеты домов по капитальному ремонту. Также часть домов, которые попали в КРТ, будут исключать из Фонда модернизации, а люди смогут перестать платить. Сейчас в правительстве идут работы по изменению программы.

В Новосибирске в 2024 году снова подняли платеж по капремонту — он вырос до 15,52 рубля за квадратный метр. Сейчас жители Новосибирска платят больше, чем в Московской области. Корреспондент НГС поговорила с экспертами о том, какие проблемы есть в Фонде модернизации ЖКХ.

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