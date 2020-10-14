По чатам разлетается сообщение о закрытии площади Труда из-за подземного озера. Это правда? Отвечает мэрия

По новосибирским чатам в мессенджере WhatsApp стало распространяться аудиосообщение о том, что площадь Труда в любой момент могут закрыть для проезда. Голос на записи объясняет это тем, что под площадью появилось озеро, из-за которого проседает грунт. В мэрии Новосибирска уже проверили информацию и опровергли её.



Вот текст из аудиосообщения, которое получают пользователи мессенджера:

— Информация по площади Труда очень на самом деле серьёзная. На площади Труда, кто видел, сейчас стоит оборудование, роют какую-то шахту для переноса коммуникаций и так далее. Сейчас съездили на мониторинг объекта. Короче, под площадью Труда образовалось озеро, так как ливнёвки все забиты, все течёт. Это озеро выкачивают, и под площадью Труда образуется пустота. Ждут просадку грунта, обрушение. Короче, площадь Труда могут закрыть в любой момент вообще для передвижения любого транспорта.

