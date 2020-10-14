По чатам разлетается сообщение о закрытии площади Труда из-за подземного озера. Это правда? Отвечает мэрия

По новосибирским чатам пошёл фейк о закрытии площади Труда
По новосибирским чатам в мессенджере WhatsApp стало распространяться аудиосообщение о том, что площадь Труда в любой момент могут закрыть для проезда. Голос на записи объясняет это тем, что под площадью появилось озеро, из-за которого проседает грунт. В мэрии Новосибирска уже проверили информацию и опровергли её.
Вот текст из аудиосообщения, которое получают пользователи мессенджера:
— Информация по площади Труда очень на самом деле серьёзная. На площади Труда, кто видел, сейчас стоит оборудование, роют какую-то шахту для переноса коммуникаций и так далее. Сейчас съездили на мониторинг объекта. Короче, под площадью Труда образовалось озеро, так как ливнёвки все забиты, все течёт. Это озеро выкачивают, и под площадью Труда образуется пустота. Ждут просадку грунта, обрушение. Короче, площадь Труда могут закрыть в любой момент вообще для передвижения любого транспорта.
Также голос, записавший аудио, сообщает, что из-за озера проседает железнодорожный путепровод. Он просит слушателей быть осторожными, потому что грунт якобы «может рухнуть в любой момент».
— Информация появилась сегодня, сейчас там наши инженеры УЗСПТС работают. Они проверяют это сообщение, — сообщил НГС руководитель муниципального предприятия «УЗСПТС» Александр Мысик около 16 часов.
Ситуацию также прокомментировали в мэрии Новосибирска после того, как на месте отработали специалисты.
— Сегодня поступила информация, что в мессенджерах распространяется аудиоролик об опасной ситуации на площади Труда. Сообщается о якобы образовавшемся под площадью «подземном озере», которое угрожает безопасности дорог и коммуникаций. Эта информация не соответствует действительности. Осмотр площади Труда специалистами департамента транспорта и МУП «УЗСПТС» на 16:10 показал, что ливневая канализация в исправном состоянии, никакого озера не обнаружено, угрозы обрушения нет, — говорится в ответе мэрии Новосибирска.
Ранее сообщалось, что работы на площади Труда идут для строительства дороги к четвертому мосту.
Подозрительные рассылки часто появляются в новосибирских мессенджерах. Например, в январе горожане получали сообщения о мальчике, который умер после того, как выпил «Тархун». Также жители города рассылали сообщения о странной игре, из-за которой пропадают дети.