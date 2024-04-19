Стали осторожнее: мэрия назвала сроки сдачи «Спортивной» — что со станцией сейчас

Станцию собирались сдать в 2022 году Источник: Александр Ощепеков / NGS.RU











Станция «Спортивная» для новосибирцев уже стала синонимом долгостроя. Ее запланировали еще в 1980-е годы, строить начали в 2019-м, обещали сдать в 2022 году, но поезда до сих пор проезжают мимо. Если раньше власти регулярно раздавали обещания и называли новые и новые даты запуска, то сейчас прогнозы стали более осторожными. Что известно о состоянии «Спортивной», когда все-таки стоит ждать открытия и что говорит об объекте новый мэр Максим Кудрявцев, читайте в материале НГС.



«Серьезные имиджевые потери»

Глава Новосибирска Максим Кудрявцев в своей программе развития города, которую он представил конкурсной комиссии по подбору кандидатур на должность мэра, писал о станции метро «Спортивная».



— За последние несколько лет город понес серьезные имиджевые потери из-за срывов сроков ввода станции метро «Спортивная», из-за отсутствия необходимой для включения в программы федерального софинансирования документации для продолжения строительства Дзержинской и Ленинской линий метрополитена. По многим муниципальным проектам проектировщики сталкиваются со сложностями при согласовании в «Главгосэкспертизе», — говорилось в документе.



В этом же документе Максим Кудрявцев указал, что проблема с проектированием и контролем за бюджетными объектами есть и в других регионах. По его словам, необходимо перестроить работу мэрии и муниципальных учреждений так, чтобы проектирование бюджетных строек находилось под контролем регионального проектного бюро. Он отметил, что выведение той же функции на муниципальный уровень понижает качество подготовки документов.



Что дальше?

Положительное заключение «Главгосэкспертизы» станция все-таки получила. Это произошло 12 апреля. Подрядчик строительства объекта, компания «Спецтрансстрой», довольно сухо написала об этом событии:



— Положительное заключение получено сегодня.



В официальном телеграм-канале мэрии Новосибирска сроки сдачи тоже не назвали. Но отметили, что сейчас на станции настраивают оборудование.



— Именно из-за нехватки заключения госэкспертизы по скорректированному проекту готовую станцию и не могли ввести в эксплуатацию. Поезда начнут останавливаться на новой платформе после пуско-наладочных работ, — сообщила мэрия.



В «Главгосэкспертизе» НГС подтвердили, что положительное заключение действительно получено. Но, так как у учреждения нет полномочий по организации строительства, сроки ввода «Спортивной» там назвать не могут.

На станции ведут пуско-наладочные работы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











После избрания мэром Максим Кудрявцев дал интервью НГС. По его словам, пока рано называть дату запуска станции:



— Все мы знаем, что недавно случилось хорошее событие — проект прошел Главгосэкспертизу. Она выдала положительное заключение, это хорошая новость. Фундамент для этой работы есть. Но прежде, чем декларировать какие-то сроки, я считаю правильным посмотреть, какие этапы строительно-монтажных работ были реализованы, с каким качеством, насколько готова исполнительная документация. После этого глубинного погружения в процессы, которые происходят на станции, я буду готов какие-то сроки прогнозировать.



Начиная с этого года власти Новосибирска заявляли, что сдача станции запланирована на 2024 год. Незадолго до получения положительного заключения депутат Государственной Думы Виктор Игнатов заявил, что получил ответ на вопросы по станции от Олега Клемешова, исполнявшего обязанности мэра Новосибирска.



— Откорректированная проектная документация соответствует актуальным требованиям и нормативно-правовым актам. Планируемая дата завершения строительства и сдачи в эксплуатацию станции метро «Спортивная» — четвертый квартал 2024 года, — передал Виктор Игнатов.



18 апреля в пресс-центре мэрии Новосибирска в ответе на запрос НГС сообщили, что сейчас подрядчики, которые работают на объекте, заканчивают общестроительные и пуско-наладочные работы.

— Ввести в эксплуатацию станцию планируется до конца 2024 года, — ответили в департаменте транспорта и благоустроительсного комплекса мэрии Новосибирска.

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