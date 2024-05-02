«Мой пока еще муж продает себя»: история большого обмана 54-летней мамы, которая вышла замуж за 23-летнего сына

Пара поженилась осенью 2023 года Источник: Айсылу Чижевская / vk.com











Брак пасынка и матери Чижевских, который изначально был сомнительным, завершается. 54-летняя Айсылу подала на развод с 23-летним сыном мужем. Хотя еще в феврале пара громко заявила на федеральном канале: они купили дом за 170 миллионов и сделали ЭКО. О том, что всё это не более, чем спектакль, было понятно сразу.



Редакция 116.RU разбирается, зачем Чижевским нужен был этот псевдобрак, кто они вообще такие, чем живут и как дурили обвели вокруг пальца тех, кто им (ну вдруг) поверил.

Айсылу Чижевская-Мингалим — дочка известного татарстанского поэта и драматурга Рустама Мингалима. Сама Айсылу отучилась сначала в казанском музыкальном училище, а затем в казанском государственном институте культуры. После этого она стала музыкальным руководителем детского дома Приволжского района Казани, где и познакомилась со своим будущим бывшим супругом и пасынком Даниилом Чижевским. Это было около 9 лет назад, когда парню было всего 14 лет.



Женщина, так сказать, забрала мальчика себе и стала, как сама неоднократно говорила, развивать его талант. Вместе они появлялись в шоу, где Даниил выступал на одной сцене со звездами эстрады. Например, с Филиппом Киркоровым.

Источник: НТВ

Всего у Айсылу было семь детей. Родной из них только один. Шестерых оставшихся женщина усыновила. В том числе и Даниила. Много лет спустя семья шокировала буквально всех. Осенью 2023 года Даниил и Айсылу заявили, что поженились. Они щедро публиковали совместные фото и видео со свадьбы в своих соцсетях. После такого перфоманса оставшихся детей у Айсылу забрали.

Источник: Айсылу Чижевская / vk.com











На волне вполне ожидаемого интереса к своим персонам Чижевские пытались развивать соцсети. А позже даже появились в эфире федерального телеканала. Так, в конце февраля 2024-го пара пришла на «Прямой эфир».



— Мы находимся в полной гармонии с собой, мы счастливы, проживаем эту жизнь так, как хотим, — говорил тогда Даниил.

Тогда же под бурный «ах» публики Айсылу прямо под камерами якобы случайно возвращается домой и находит под дверью квартиры отрубленные куриные головы. Якобы таким образом соседи высказывают паре свое презрение.

— Людские языки самые злые, на нас косо смотрят до сих пор, — говорит Айсылу.

Факт № 1: дорогой особняк

Пара сообщила: из-за угроз они решили перебраться в Москву. Здесь будто бы проще, никто на них не обращает внимания и все заняты своими делами. Более того: из казанской квартиры Чижевские сразу перебрались в собственный дом в Москве. И не абы какой, а сразу за 170 миллионов рублей. По крайней мере, так гласила легенда Айсылу и Даниила.

Источник: «Прямой эфир»

В выборе паре помогала настоящий риелтор Елена Юргенева. По информации из открытых источников, она занимается продажей в сфере элитной недвижимости. А в данный момент она находится в ОАЭ и продает роскошные виллы.



Несколько месяцев после этих съемок мы наблюдали за соцсетями Чижевских. Пара не спешила публиковать ни совместных фото, ни фото из нового роскошного дома. В запрещенной сети Айсылу публиковала только видео из дома, который явно не был похож на показанный особняк. Даниил же публикует фотографии и видео из какой-то квартиры, находящейся в Казани.

Источник: Даниил Чижевский / Instagram*

Источник: Даниил Чижевский / Instagram*











Корреспондент 116.RU спросил у Даниила, так где же всё таки живут супруги. Он ответил довольно лаконично.



— Я с женой проживаю в Москве, в Казань я приезжаю по учебе раз в месяц, — объяснил нам Чижевский.

Как пара живет в Москве — непонятно, потому как Айсылу работает в казанской небольшой газете. Об этом она сама рассказала в своих соцсетях. Помимо того, что женщина стала называть себя журналистом, она еще и гример, визажист, музыкант. И, кажется, сваха. Но обо всём по порядку.

Супруги и досуг проводят раздельно. Пока Айсылу занималась своими делами, в феврале Даниил попал под раздачу в казанском баре. Его избили. А перед этим якобы к нему подходили, задавали вопросы, в том числе и о его 54-летней супруге. Как говорит Даниил, может быть, кому-то он ответил грубо. За что после закрытия бара его дождались на улице и избили.

Источник: Даниил Чижевский / Instagram*

Факт № 2: проблемы с деньгами

Всё на том же шоу на ТВ паре задали логичный вопрос: на какие деньги они купили такой роскошный дом?

— На заработанные, — ответила Айсылу.

По нашим данным, полная тезка Айсылу Чижевской находится в блэк-листе у российских банков. К тому же, в ее истории есть микрозаймы и долги от приставов. Какое-то время она была клиентом ломбардов. За 2020 год она успела поменять несколько работ. Например, она какое-то время была секретарем в одной частной конторе, потом специалистом в другой, администратором в салоне красоты и педагогом в детском доме Приволжского района. К слову, на последнем из перечисленных мест она официально зарабатывала около 30 000 рублей в месяц. Тезка Чижевской-Мингалим еще и ИП, а еще у нее есть АНО «Поверь в себя», где она числится директором. Отметим, что в социальных сетях самой Айсылу есть информация о том, что она директор того самого «Поверь в себя».

А что это за АНО такое? Вечеринки для знакомства. По крайней мере, так позиционирует себя эта организация. В запрещенной соцсети не так много постов, и все они довольно странной направленности.

Источник: АНО «Поверь в себя»











Вернемся к финансам. В истории полного тезки Даниила Чижевского тоже не всё так гладко. У него есть штрафы за административные правонарушения. Если говорить о нынешней деятельности самого Даниила, то сейчас он зарабатывает на жизнь музыкой и творчеством. Видимо, его вдохновила супруга-мать, поэтому парень также занимается визажом и делится в своих социальных сетях любимой косметической продукцией.

Источник: Даниил Чижевский / vk.com

Факт № 3: дети и ЭКО

Следующее сомнительное, а теперь очевидно, что ложное, заявление Чижевских — желание завести детей. В эфире федерального канала Айсылу и Даниил сообщили, что якобы в московском центре ЭКО они прошли все необходимые обследования, а позже счастливой молодой жене якобы подселили эмбрионов. Более того, чуть позже пара показывала в соцсетях, что бродит по магазинам и выбирает вещи для будущего ребенка. Беременность супруги подтверждал и сам Даниил.

— Несмотря на мой юный возраст, я очень ответственно подхожу к рождению ребенка. Мне абсолютно не важно, на кого будет похож ребенок. Просто хочу, чтоб он родился живой и здоровый, — говорил в центре ЭКО Даниил.

Источник: Даниил Чижевский / Instagram*











Что интересно, в одном из ранних интервью татарстанскому госхолдингу Даниил и Айсылу заявили, что «о детях даже не думали». По их словам, они думали только о творчестве и хотели общих песен.



Да и супруги неоднократно подчеркивали, что у них платоническая любовь. Даже на свадебном торте у них было написано «Творческий союз».

Источник: Айсылу Чижевская / vk.com











А в начале января в своих социальных сетях Айсылу поделилась видео с их поездки на съемки в Москву. В нём она рассказала, что их поселили в хорошем номере, который ей очень нравится. Тут же Чижевская добавляет, что номера, вообще-то, разные. Да и здесь две разных кровати. Остается только гадать, что имела ввиду Айсылу. Однако факт остается фактом: одной постели у супругов не было, и Айсылу это радовало.

Источник: Айсылу Чижевская / vk.com

Примечательно, что на личной страничке Даниила оставались непривычные для семейного человека группы. В них люди ищут свою вторую половину. Один из друзей семьи Чижевских в студии «Прямого эфира» даже предположил, что Даниил не испытывает никаких чувств к своей супруге. По его словам, здесь дело лишь в выгоде. Благодаря стараниям Айсылу Даниил смог попасть на разные шоу и познакомиться с деятелями культуры.



— Ему удобно. При Айсылу он стал на федеральных каналах появляться, спел с Киркоровым. Ему это очень надо, — высказывался друг семьи.

Источник: Даниил Чижевский / vk.com











Факт № 4: постановка

Вернемся снова к шоу «Прямой эфир». Тогда же гостем был скандальный шоумен Гоген Солнцев, который сразу заявил, что у пары нет и не может быть любви. Он уверенно говорил, что Айсылу кукушка, у которой «в голове какие-то отклонения». Даниила он назвал ребенком, а в конце заключил, что чета Чижевских — фрики.

— Нет никакой веры к вам. Я считаю, что у вас нет любви. И быть в принципе-то не может. Про вас, Айсылу, я вообще хочу сказать: мне показалось, что у вас какие-то в голове отклонения, потому что выйти замуж за собственного сына... Меня это повергло в шок, — говорил Гоген.

Несмотря на все эти резкие слова, Чижевские, кажется, не держат на Гогена зла. Наоборот, они сфотографировались с ним после эфира и выставили в свои социальные сети.

— Гоген Солнцев поднял нам настроение! — подписала фотографию Айсылу.

Источник: Айсылу Чижевская / vk.com











Факт № 5: пиар на браке

Саму свадьбу и несколько месяцев после супруги активно пытались себя раскручивать. Публиковали совместные фото, статьи о себе, завели несколько аккаунтов в соцсетях. Активно призывали всем рассказывать о том, что мать вышла замуж за пасынка.

Источник: Айсылу Чижевская / Instagram*











И вот, спустя пару месяцев, Айсылу неожиданно заявляет: она будет судиться со СМИ, которые называют Даниила ее сыном. К редакции 116.RU у женщины тоже были претензии. Правда, ответить на наши вопросы внятно она так и не смогла и удалила переписку. Но не преминула заявить: она будет требовать минимум миллион рублей с тех, кто посмел называть Даниила ее сыном.



— Женился на матери... У вас есть миллион рублей, видимо, раз берете недоучек? — возмущается Айсылу.

Источник: 116.RU











Источник: 116.RU











Источник: 116.RU











Брак — ложь

Еще осенью прошлого года Айсылу говорила: ход с браком ей якобы подсказали в опеке. Будто бы это поможет оградить Даниила от частичной мобилизации, которая на тот момент была в стране.

— Когда настали трудные времена, я просто испугалась за Даниила. Он создан для музыки, а не для сражений, но при этом возраст у него такой, когда парни должны встать под ружье. Я стала думать, как его защитить. Посоветовалась с опекой. И, кстати, там мне и подсказали этот ход — выйти за него замуж, — неожиданно призналась Айсылу.



Ну а лопнул этот мыльный пузырь 1 мая. Айсылу сама призналась, что вся их история — большой обман. Якобы Чижевские следовали некоему сценарию, а за сына (помним, что приемного) она вышла, чтобы защитить его от самого себя.

— Хочу ответить на некоторые вопросы, которые мне бесконечно задают наши телезрители, просто друзья и родственники. Как я докатилась до такой жизни? Как я могла выйти замуж за приемного сына? Как я могла купить такой особняк? Откуда у меня деньги и как я могла бросить своего ребенка в Москве в роддоме медсестре? Хочу вас всех утешить или, может быть, разочаровать: это был сценарий. Очень хорошо написанный. Самое главное — очень хорошо сыграно, раз вы нам поверили, — призналась Айсылу.

Источник: Айсылу Чижевская / vk.com

По словам Айсылу, у Даниила якобы есть проблемы. Парень увлекся «опасными привычками и тяжелой зависимостью». Будто бы Даниил, по словам Айсылу, занимается эскортом. Поэтому Чижевская решила официально с супругом развестись спустя полгода брака.



Еще одной причиной для развода стала репутация Айсылу. Родственники и близкие женщины отказались от нее сразу после скандальной свадьбы. Сейчас у нее не получается контролировать пасынка, а потому она решила с ним разойтись.

— Теперь я вынуждена сказать правду, как бы стыдно мне за нее ни было. Даниил теперь не под моим присмотром, взять под контроль его не удалось, и я не хочу нести ответственность, если завтра он что-то натворит, вот почему я подаю на развод. Мой пока еще муж продает себя в интернете, так что, может быть, кто-то еще захочет его спасти. Не вокалом, как я, так чем-нибудь другим, он способный мальчик, — объяснила ситуацию Чижевская.

Источник: Айсылу Чижевская / vk.com











Плохой пиар

Корреспондент 116.RU поговорил с музыкальным продюсером и бывшим концертным директором группы «Тату» Леонидом Дзюнником. Он не считает историю Чижевских пиар-ходом. Музыкальный деятель разразился тирадой, в которой упрекнул Айсылу за решение выйти замуж за своего сына. Он вспомнил, как сам занимался пиаром «Тату» и как рекламируют фильмы.



— Ты ввела его как сына и фактически ты выходишь замуж за своего ребенка. В чём пиар, объясните мне. Это нонсенс. Это глупость. Тут надо не пиар, а обращаться к психиатру сразу. Пиар делается под что-то, ради какого-то события. Какое событие ты сделала? Это не пиар. Это называется поражение головного мозга на фоне климакса. Я понимаю такой пиар: мы делали публикацию в газете в бытность моей работы в «Тату», потому что выходила новая песня, нам надо было ее пропиарить, чтобы на нее обратили внимание и песня пошла в эфир. Это делается параллельно. Посмотрите, как пиарят кино, которое выходит на экранах: рассказывают какие-то шутки, придумывают какие-то истории, чтобы люди пошли. Чем люди могли заинтересоваться — тем, что она идиотка? Другого варианта нет, — высказался Дзюнник.

Дзюнник не смог отнести брак Чижевских и к черному пиару. Он объяснил, что для этого им необходимо было выпустить параллельно (или после истории) какую-нибудь песню. Но ни о чём таком он не слышал.



— Черный пиар — это совсем другое. Этот мальчик записал песню? Если нужно было бы пропиарить новую песню о любви, о счастливом браке либо о несчастном браке, и вот они поженились, расстались, а песня пошла звучать в эфир. А тут же ничего, ноль! Никто не слышал о нём как о певце. Я тем более. Если вы там у себя не слышали, то мы тут вообще ни сном ни духом, — объяснил свою точку зрения продюсер.