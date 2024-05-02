«Четыре дома были отрезаны»: видео, как в селе Новосибирской области люди проплывают мимо жилья на лодках

В селе Верх-Майзас Кыштовского района Новосибирской области люди доплывают до своих домов на лодках. Об этом заявили в местном издании «Правда Сибири» и опубликовали видео от местных жителей.
Автор видео ведет съемку из лодки и показывает, как несколько человек добираются до дома, чтобы посмотреть, что там происходит.
— Обратно хорошо поплывем, по течению. Уже в доме, наверное, по колено. Как в Венеции. Ну еще терпимо. Весь мусор всплыл, — рассказывает одна из местных жительниц.
Люди подплыли к своему дому, посмотрели, что там всплыл мусор и что уровень воды высокий. Также в воде оказался трактор.
Глава Кыштовского района Николай Шипчин в разговоре с корреспондентом НГС заявил, что в селе Верх-Майзас подтоплений не было.
— Четыре дома были отрезаны, но дома-то сами не подтоплены. На сегодняшний момент всё нормально там работает. Просто через дорогу вода шла, — объяснил Шипчин он добавил, что вода идет на спад.
В МЧС по Новосибирской области также сказали, что критической ситуации в Верх-Майзассе нет. Уровень воды на данный момент составляет 703 сантиметров и вода идет на убыль. Критический уровень — 775 сантиметров.
В апреле в СНТ «Солнечная долина» под Новосибирском несколько дней топило талыми водами.