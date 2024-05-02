НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

6 м/c,

южн.

 740мм 86%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,78
EUR 98,03
Реклама

СРОЧНО

Видео из села, где люди плывут мимо домов

Голосуем на Народной премии
Что накрыть на пасхальный стол
Где построят новые мосты
Кого посадили этой весной
Как провести майские
Убытки сервисов доставки
Идти к врачу или нет
Вопросы ЕГЭ по истории
Онлайн-неделя моды
НГС в Telegram
Происшествия «Четыре дома были отрезаны»: видео, как в селе Новосибирской области люди проплывают мимо жилья на лодках

«Четыре дома были отрезаны»: видео, как в селе Новосибирской области люди проплывают мимо жилья на лодках

В администрации подчеркивают, что жилые дома не были подтоплены

3 515
20 комментариев
Жители показали, что творится в селе

В селе Верх-Майзас Кыштовского района Новосибирской области люди доплывают до своих домов на лодках. Об этом заявили в местном издании «Правда Сибири» и опубликовали видео от местных жителей.

Автор видео ведет съемку из лодки и показывает, как несколько человек добираются до дома, чтобы посмотреть, что там происходит.

— Обратно хорошо поплывем, по течению. Уже в доме, наверное, по колено. Как в Венеции. Ну еще терпимо. Весь мусор всплыл, — рассказывает одна из местных жительниц.

Дату, когда было снято видео, в посте не указали

Люди подплыли к своему дому, посмотрели, что там всплыл мусор и что уровень воды высокий. Также в воде оказался трактор.

Глава Кыштовского района Николай Шипчин в разговоре с корреспондентом НГС заявил, что в селе Верх-Майзас подтоплений не было.

— Четыре дома были отрезаны, но дома-то сами не подтоплены. На сегодняшний момент всё нормально там работает. Просто через дорогу вода шла, — объяснил Шипчин он добавил, что вода идет на спад.

В МЧС по Новосибирской области также сказали, что критической ситуации в Верх-Майзассе нет. Уровень воды на данный момент составляет 703 сантиметров и вода идет на убыль. Критический уровень — 775 сантиметров.

В апреле в СНТ «Солнечная долина» под Новосибирском несколько дней топило талыми водами.

ПО ТЕМЕ
Паводок Новосибирская область Видео Лодка
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Недоступная среда: молодые родители попробовали проехать с коляской в новосибирском метро — почему это нереально
Алексей Тихонов
Мнение
Время манипуляций и интриг: начинается ретроградный Плутон — на что он может влиять
Марина Шумкина
Мнение
Водолеям — выигрыш, Козерогам — отговорки: чего ждать в мае всем знакам Зодиака. Таро-прогноз
Анастасия Першина
Рекомендуем
Знакомства

Илья,  45

Наталья,  44

Серж,  39

i60463689,  62

Владимир,  47

Елена,  51

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

теплицы

31 500 ₽

Добавить объявление