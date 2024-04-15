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Происшествия подробности Соседи жарят шашлыки, власти помогают советами: владельцы затопленных дач под Новосибирском пошли сами долбить лед

Соседи жарят шашлыки, власти помогают советами: владельцы затопленных дач под Новосибирском пошли сами долбить лед

По словам дачников, они попросили у МЧС пожарную машину, чтобы собрать воду

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Участки сибиряков залило водой

Дачники своими силами ликвидируют потоп в СНТ «Солнечная Долина», которое расположено под Новосибирском в Новолуговском сельсовете. Администрация сельсовета предоставила людям помпы и багры, а также помогает бедствующим советами после того, как дома затопило. А владельцы ближайших участков отказываются помогать пострадавшим. Об этом НГС рассказал член правления СНТ Игорь Шутов.

— Из администрации дали помпы и багры, помогают советами. Дачники, которых не затопило, не помогают никак, жарят шашлыки. Вчера садоводы, которых затопило, рискуя жизнью продалбливали затор. Убирали льдины, — отметил Игорь Шутов.

Председатель СНТ Ольга Кашкалда добавила, что сейчас их СНТ ждет информацию — выдадут ли им пожарные автомобили или нет.

— За 4 дня что могли сделать, делаем. Забивали мешки песком, закладывали места, откуда вода шла. Сотрудники администрации приезжали, привезли 2 помпы, МЧС дали 2 багра, чтобы мы откачивали воду. Я попросила пожарную машину, потому что воды очень много на улицах, где подтоплены дома в низине. Помпы мало воды откачивают. Ждем ответ. МЧС запросили фото места, где произошел затор. Так как основные льдины мы убрали, вода стала уходить немного, но в низине все еще затоплено, — отметила Ольга Кашкалда.

Председатель отмечает, что пока неизвестно — выделят ли технику, и беспокоятся, что вода начнет снова прибывать.

НГС еще раз обратился в МЧС за комментарием по ситуации.

Сегодня стало известно, как обстоят дела с паводком в Новосибирской области. По информации главы регионального МЧС, уровень воды снижается

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Паводок Потоп СНТ Люди МЧС Помощь Эвакуация
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