Соседи жарят шашлыки, власти помогают советами: владельцы затопленных дач под Новосибирском пошли сами долбить лед

Дачники своими силами ликвидируют потоп в СНТ «Солнечная Долина», которое расположено под Новосибирском в Новолуговском сельсовете. Администрация сельсовета предоставила людям помпы и багры, а также помогает бедствующим советами после того, как дома затопило . А владельцы ближайших участков отказываются помогать пострадавшим. Об этом НГС рассказал член правления СНТ Игорь Шутов.

Председатель СНТ Ольга Кашкалда добавила, что сейчас их СНТ ждет информацию — выдадут ли им пожарные автомобили или нет.

— За 4 дня что могли сделать, делаем. Забивали мешки песком, закладывали места, откуда вода шла. Сотрудники администрации приезжали, привезли 2 помпы, МЧС дали 2 багра, чтобы мы откачивали воду. Я попросила пожарную машину, потому что воды очень много на улицах, где подтоплены дома в низине. Помпы мало воды откачивают. Ждем ответ. МЧС запросили фото места, где произошел затор. Так как основные льдины мы убрали, вода стала уходить немного, но в низине все еще затоплено, — отметила Ольга Кашкалда.

