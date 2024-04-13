«О проблеме узнал час назад»: СНТ под Новосибирском затопило талыми водами — из отпуска на помощь выдернули главу сельсовета

Затопленные огороды выглядят жутко Источник: читатели НГС











Под Новосибирском талыми водами затопило СНТ «Солнечная Долина», которое расположено в Новолуговском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области. Люди спасаются сами, а также эвакуируют с территории своих животных. О проблеме они сообщили НГС.



— Под воду уходит СНТ «Солнечная Долина». 640 участков, 70% живущих — пенсионеры. Участки находятся прямо у реки Иня, местные уезжают к родственникам и в гостиницы. МЧС не реагирует, помощи от властей нет, — отметил член правления СНТ Игорь Шутов.

Мужчина отметил, что местные жители в течение 3 дней обращались в МЧС, но не получили ответа о решении ситуации. Также обращались они и в Новолуговской сельсовет.



Новосибирцы спасают своих животных от затопления Источник: читатели НГС

— Председатель звонила главе Новолуговского сельсовета. Он был в отпуске, и нам говорили, что ничего не решат, так как глава в отпуске. Сейчас сверху видимо прилетело ему. Его вызвали из отпуска. Сейчас приедут с комиссией. Будем встречаться, разговаривать, — отметил мужчина.



На видео люди бороздят на автомобилях затопленные переулки СНТ, выносят на руках из домов собаку, разглядывают залитые водой участки.



Корреспондент НГС направила запрос по ситуации в ГУ МЧС России по Новосибирской области. На момент публикации прокомментировать инцидент в ведомстве не смогли. Глава Новолуговского сельсовета Александр Раитин в беседе с корреспондентом НГС отметил, что, несмотря на то, что был в отпуске, был все время на связи.



— Я вообще первый раз услышал час назад об этой проблеме. Никто нам не сообщал. Люди звонили в единую службу 112, в администрацию или мне никто не звонил. То, что я в отпуске, это не имеет значения — я в любом случае всегда на связи, 24 часа в сутки работаю, никуда не уезжал. Информация не соответствует действительности, то что обращались ко мне, — заявил глава сельсовета.



Неподалеку от участков разлился ручей Источник: читатели НГС











Александр Раитин добавил, что на месте было решено осмотреть масштабы проблемы и подумать, чем можно помочь в решении. По его словам, это территория СНТ, ручей там вышел из берегов, но причина этого неизвестна.



— Вообще ежегодно раньше дачники чистили это русло, и вода уходила. Никаких проблем не было. В этом году, я так понимаю, никто ничего не чистил. Может быть, связано это с зимой такой, то, что грунты промерзли, вода не уходит, как по всей области есть проблематика. Может быть, еще что-то, — заключил он.



По словам члена правления СНТ Игоря Шутова, на месте глава сельсвета пообещал дачникам выдать мотопомпы для откачки воды.



Ранее НГС писал о том, что с приходом весны в Новосибирской области затопило 83 дороги талыми водами. На части из них удалось быстро ликвидировать потоп.

