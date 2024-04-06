«Устанавливаем знаки и вводим ограничения»: 83 дороги затопило талыми водами в Новосибирской области

В Новосибирской области 83 дороги затопило талыми водами. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе правительства региона.
Как отметили региональные власти, сейчас в области перекрыт участок дороги в селе Базово Чулымского района. Также затруднено движение легкового транспорта на 4 участках, в Краснозерском, Кочковском, Ордынском и Коченевском районах.
— На труднопроходимых участках выставляем знаки об ограничении проезда, проводим превентивные меры по содержанию дороги и обеспечению водоотвода от земляного полотна, — пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
За прошедшие сутки удалось ликвидировать потоп на 31 дороге. Для борьбы с паводковой ситуацией в регионе очистили более 7250 водопропускных труб.
Ранее в Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка.