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Дороги и транспорт «Устанавливаем знаки и вводим ограничения»: 83 дороги затопило талыми водами в Новосибирской области

«Устанавливаем знаки и вводим ограничения»: 83 дороги затопило талыми водами в Новосибирской области

За прошедшие сутки удалось ликвидировать потоп на 31 дороге

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Сейчас в области перекрыт один участок дороги в Чулымском районе

В Новосибирской области 83 дороги затопило талыми водами. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как отметили региональные власти, сейчас в области перекрыт участок дороги в селе Базово Чулымского района. Также затруднено движение легкового транспорта на 4 участках, в Краснозерском, Кочковском, Ордынском и Коченевском районах.

— На труднопроходимых участках выставляем знаки об ограничении проезда, проводим превентивные меры по содержанию дороги и обеспечению водоотвода от земляного полотна, — пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

За прошедшие сутки удалось ликвидировать потоп на 31 дороге. Для борьбы с паводковой ситуацией в регионе очистили более 7250 водопропускных труб.

Ранее в Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка.

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