Следят с беспилотников: что сейчас с паводком в Новосибирской области, где до сих пор есть риски

Виктор Орлов отмечает: жителям оказывают адресную помощь Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области продолжается паводок: какие районы сейчас находятся под наблюдением и сколько участков по-прежнему подтоплены, рассказал глава ГУ МЧС региона Виктор Орлов. Это произошло 15 апреля на совещании при губернаторе НСО Андрее Травникове.



По словам Орлова, за прошедшую неделю помощь была оказана более чем 200 жителям, в основном требовалось устранение последствий паводка.

Глава регионального ведомства отметил, что с помощью беспилотников проводился мониторинг паводка и заторов на Обском водохранилище, а также реках в следующих районах: Искитимском, Карасукском, Краснозерском, Мошковском, Новосибирском и Тогучинском.



— В Карасукском, Краснозерском и Сузунском районах продолжают работать оперативные группы главного управления. На текущий день обстановка в полном объеме стабилизировалась в Кочковском и Краснозерском районах. Существенная тенденция к улучшению в Сузунском и Карасукском районах, — уточняет Орлов.

Тем не менее, продолжает глава, есть риск ЧС на реках Ине и Берди, а позже — на северных реках Таре и Тартас.

Кроме того, добавил Орлов, остаются подтопленными 181 дачный и 46 приусадебных участков в шести населенных пунктах и пяти садовых обществах. Подтопленных жилых домов нет.

— Продолжает оставаться подтопленным один низководный автомобильный мост в Болотнинском районе, организована лодочная переправа. В Кочковском районе мост вышел из риска подтопления и на сегодняшний день включается в работу. Также отдельные участки автомобильных дорог местного значений в шести районах. В Краснозерском районе нарушено автомобильное сообщение с одним населенным пунктом. Пожарная безопасность обеспечена, ведутся работы по восстановлению, — сказал глава ГУ МЧС Новосибирской области, подметив, что уровень воды снижается и оказывается адресная помощь.



Ранее НГС показывал фото того, как паводок топит дачный поселок в Новосибирской области.

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