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Весна По колено в воде: как паводок топит дачный поселок в Новосибирской области — фото с места

По колено в воде: как паводок топит дачный поселок в Новосибирской области — фото с места

Создается впечатление, что в «Кедре» разлилось целое море

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Поток воды окружил участки

С наступлением тепла в Новосибирской области подтапливает сразу несколько садовых товариществ. По недавней информации ГУ МЧС региона, в СНТ «Кедр» в Мошковском районе в воде оказались 90 участков — публикуем шокирующие кадры оттуда, которые в редакцию НГС прислал читатель.

Судя по снимкам, сделаным 12 апреля, на территории разлилось целое море. По словам местного жителя, вода прибывает, льда весьма много и для устранения ситуации следует предпринять особые меры.

Вода разлилась вдоль заборов
Где-то влага смешалась с землей. Луж — немало
Некоторые земли покрылись огромным слоем льда
На снимках видно, что уровень воды в СНТ высокий

Накануне, 11 апреля, НГС со ссылкой на данные МЧС писал, что всего больше 200 дачных участков в НСО оказались подтопленными во время паводка.

— Ежегодно весной владельцы некоторых дачных участков в Новосибирском, Мошковском районах и городе Тогучине сталкиваются с проблемами. В садовые общества, расположенные в низменностях, заходит вода из-за прохождения паводка на реке Иня, — говорилось в сообщении министерства.

Вместе с «Кедром» пострадали садовые некоммерческие товарищества «Рябинка» и «Волна-1» Новосибирского района — в первом подтопило 87 участков, а во втором 28. Еще 12 приусадебных участков, по той же информации, — в Тогучине.

НГС обратился за комментарием в МЧС, чтобы выяснить, на каком этапе работы в «Кедре»

Ранее по новосибирскому микрорайону разлилась настоящая река: НГС публиковал кадры бурного потопа.

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