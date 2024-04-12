По колено в воде: как паводок топит дачный поселок в Новосибирской области — фото с места

Поток воды окружил участки Источник: читатель NGS.RU











С наступлением тепла в Новосибирской области подтапливает сразу несколько садовых товариществ. По недавней информации ГУ МЧС региона, в СНТ «Кедр» в Мошковском районе в воде оказались 90 участков — публикуем шокирующие кадры оттуда, которые в редакцию НГС прислал читатель.



Судя по снимкам, сделаным 12 апреля, на территории разлилось целое море. По словам местного жителя, вода прибывает, льда весьма много и для устранения ситуации следует предпринять особые меры.

Вода разлилась вдоль заборов Источник: читатель NGS.RU











Где-то влага смешалась с землей. Луж — немало Источник: читатель NGS.RU











Некоторые земли покрылись огромным слоем льда Источник: читатель NGS.RU











На снимках видно, что уровень воды в СНТ высокий Источник: читатель NGS.RU











Накануне, 11 апреля, НГС со ссылкой на данные МЧС писал, что всего больше 200 дачных участков в НСО оказались подтопленными во время паводка.



— Ежегодно весной владельцы некоторых дачных участков в Новосибирском, Мошковском районах и городе Тогучине сталкиваются с проблемами. В садовые общества, расположенные в низменностях, заходит вода из-за прохождения паводка на реке Иня, — говорилось в сообщении министерства.



Вместе с «Кедром» пострадали садовые некоммерческие товарищества «Рябинка» и «Волна-1» Новосибирского района — в первом подтопило 87 участков, а во втором 28. Еще 12 приусадебных участков, по той же информации, — в Тогучине.



НГС обратился за комментарием в МЧС, чтобы выяснить, на каком этапе работы в «Кедре»

Ранее по новосибирскому микрорайону разлилась настоящая река: НГС публиковал кадры бурного потопа.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.