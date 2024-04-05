«Я был по колено в глине»: по новосибирскому микрорайону разлилась настоящая река — кадры бурного потопа

Река разлилась в микрорайоне около улицы Лебедевского Источник: Игорь Украинцев











С наступлением тепла микрорайон около улицы Лебедевского в Новосибирске затопило водой с глиной. Депутат горсовета Игорь Украинцев считает, что это произошло после появления нового проезда — он сделан недалеко от объекта застройщика «Смарт Авеню». При этом в компании уверяют: сейчас талые воды со стройплощадки не поступают. НГС разбирался в двух точках зрения.



«Ниагарский водопад!»

Игорь Украинцев заявил НГС, что проезд появился прошлой осенью. Утверждает: этой весной возникли сложности со стеканием талых вод из верховья в низину — раньше они уходили через ливневую канализацию.

— Вода, которая изначально нормально шла через место стройки, была уведена вокруг. Теперь вместе с глиной залила весь небольшой микрорайон. Я сам ходил там по колено в глине. Ниагарский водопад! Местные, мягко говоря, обескуражены, — уверяет депутат.

Видео потопа Источник: Игорь Украинцев

На кадрах, которые Украинцев прислал в редакцию, видны большая дыра в земле, похожая на трещину, и поток воды, разлившийся по микрорайону. По словам Украинцева, в решение вопроса вмешалась администрация Центрального округа.

— Договорились на понедельник, наверное, инициировать какое-то совещание, чтобы в ближайшее время ликвидировать эту дорогу, — заявил представитель горсовета.



НГС отправил запрос в администрацию Центрального округа.



Что говорит застройщик

В компании Smart People Group НГС заверили, что ООО «Смарт Авеню» спланировало и отсыпало щебнем проезд общего пользования по просьбе районной администрации. Дорога, по данным компании, находится за пределами земельного участка, принадлежащего застройщику — прилегает к месту, где расположены испытательный комплекс НАРЗ и промышленно-складские сооружения. В «Смарте» отметили также, что с повышением температур талые воды стали поступать на землю ниже по уровню.



— Так как это территория с природным естественным рельефом, вода поступает по всей протяженности границ земельного участка. В том числе, она пошла к проезду. По Правилам благоустройства Новосибирска «Смарт Авеню» обязуется поддерживать чистоту и порядок в радиусе пяти метров от строительной площадки. В эту зону попадает дорога с вымытыми талыми водами, идущими с территории НАРЗ и промплощадок, грунтом <…> Ведется работа по зачистке намытого грунта средствами малой механизации, — подмечают в компании.

Сейчас со стройплощадки, утверждают застройщик, талых вод не поступает.



— Во избежание подобных ситуаций после окончания зимы ООО провело уборку снега с территории всего участка, на котором ведется строительство, — говорят в Smart People Group.



Пояснений о том, может ли проезд быть ликвидирован, представители компании дать не смогли.

— Объект располагается на участке, не принадлежащем «Смарт Авеню» и не входящим в объем освоения по утвержденной проектной документации и разрешению на строительство.



Редакция НГС также отправила запрос по ситуации представителям НАРЗ.

Ранее другую новосибирскую улицу по колено залило талой водой — жители уверяли, в ней вязли машины.

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