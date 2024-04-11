Оказывается помощь жителям: более 200 дачных участков затопило водой в Новосибирской области

В регионе следят за тем, как развивается ситуация Источник: ГУ МЧС России по НСО











В Новосибирской области более 200 дачных участков оказались подтопленными во время паводка. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, речь идет об СНТ в двух районах области.



— Ежегодно весной владельцы некоторых дачных участков в Новосибирском, Мошковском районах и городе Тогучине сталкиваются с проблемами. В садовые общества, расположенные в низменностях, заходит вода из-за прохождения паводка на реке Иня, — сказано в сообщении.



По информации ведомства, в Мошковском районе в СНТ «Кедр» находятся 90 подтопленных дачных участков, в садоводческих некоммерческих товариществах «Рябинка» и «Волна-1» Новосибирского района — 87 и 28 соответственно. Еще 12 приусадебных участков подтопило в Тогучине.



В МЧС уточнили, что специалисты оказывают адресную помощь местным жителям. Ведется мониторинг развития ситуации.



— В Новосибирском районе работает группировка спасателей для сопровождения паводка и своевременного реагирования в случае ухудшения оперативной обстановки, — сообщили в ведомстве.

