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Происшествия Оказывается помощь жителям: более 200 дачных участков затопило водой в Новосибирской области

Оказывается помощь жителям: более 200 дачных участков затопило водой в Новосибирской области

В регионе ведут мониторинг развития ситуации

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В регионе следят за тем, как развивается ситуация

В Новосибирской области более 200 дачных участков оказались подтопленными во время паводка. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, речь идет об СНТ в двух районах области.

— Ежегодно весной владельцы некоторых дачных участков в Новосибирском, Мошковском районах и городе Тогучине сталкиваются с проблемами. В садовые общества, расположенные в низменностях, заходит вода из-за прохождения паводка на реке Иня, — сказано в сообщении.

По информации ведомства, в Мошковском районе в СНТ «Кедр» находятся 90 подтопленных дачных участков, в садоводческих некоммерческих товариществах «Рябинка» и «Волна-1» Новосибирского района — 87 и 28 соответственно. Еще 12 приусадебных участков подтопило в Тогучине.

В МЧС уточнили, что специалисты оказывают адресную помощь местным жителям. Ведется мониторинг развития ситуации.

— В Новосибирском районе работает группировка спасателей для сопровождения паводка и своевременного реагирования в случае ухудшения оперативной обстановки, — сообщили в ведомстве.

В начале апреля в Новосибирске во время паводка затопило СНТ «Спутник-Элсиб». Смотрим фотографии участков.

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Паводок Дачные участки СНТ Новосибирская область МЧС
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