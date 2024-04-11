Оказывается помощь жителям: более 200 дачных участков затопило водой в Новосибирской области

В Новосибирской области более 200 дачных участков оказались подтопленными во время паводка. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, речь идет об СНТ в двух районах области.
— Ежегодно весной владельцы некоторых дачных участков в Новосибирском, Мошковском районах и городе Тогучине сталкиваются с проблемами. В садовые общества, расположенные в низменностях, заходит вода из-за прохождения паводка на реке Иня, — сказано в сообщении.
По информации ведомства, в Мошковском районе в СНТ «Кедр» находятся 90 подтопленных дачных участков, в садоводческих некоммерческих товариществах «Рябинка» и «Волна-1» Новосибирского района — 87 и 28 соответственно. Еще 12 приусадебных участков подтопило в Тогучине.
В МЧС уточнили, что специалисты оказывают адресную помощь местным жителям. Ведется мониторинг развития ситуации.
— В Новосибирском районе работает группировка спасателей для сопровождения паводка и своевременного реагирования в случае ухудшения оперативной обстановки, — сообщили в ведомстве.
В начале апреля в Новосибирске во время паводка затопило СНТ «Спутник-Элсиб». Смотрим фотографии участков.