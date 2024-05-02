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Развлечения интервью Школьник из деревни, победивший в «Умницах и умниках», — об изнанке шоу, поступлении в МГИМО и планах на жизнь

Школьник из деревни, победивший в «Умницах и умниках», — об изнанке шоу, поступлении в МГИМО и планах на жизнь

17-летний Даниил Еремин получил право без конкурса поступить в один из престижных вузов страны

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Даня победил в федеральной программе «Умницы и умники»

17-летний Даниил Еремин из Рыбинского района Ярославской области стал самым умным школьником России. Одиннадцатиклассник выиграл в финале программы «Умницы и умники» (12+) на Первом канале. Теперь Даниил может без конкурса поступить в МГИМО. Только для этого нужно будет сдать ЕГЭ по профильному предмету (истории) минимум на 75 баллов, а также русскому и обществознанию для получения аттестата.

Около двух лет потребовалось ярославскому школьнику, чтобы взять Гран-при в одной из самых известных интеллектуальных телеолимпиад для школьников. Даниил признался в разговоре с корреспондентом 76.RU: победа в «Умниках» была возможностью вырваться из маленькой деревни Юркино с населением около 300 человек. О закулисье съемок программы и лайфхаках при подготовке к «Умницам и умникам» читайте ниже в материале.

«Умницы и умники» — всероссийская гуманитарная телевизионная олимпиада. Победитель получает возможность бюджетного обучения в МГИМО. Состязание проходит на темы из самых широких областей гуманитарных знаний — всемирная история, обществознание, мировая литература, культура, география, политология и дипломатия, каждая программа обычно посвящена определенной теме. Состязание разделяется на четвертьфинальные, полуфинальные игры и финал.

Даниил победил в финале телевизионного этапа олимпиады «Умницы и умники»

«Объясняли, как правильно дышать»

Чтобы попасть на съемки программы «Умницы и умники», сначала надо пройти несколько этапов вне камер: победить в финале регионального конкурса, а после дойти до полуфинала на федеральном. В эфир на Первом канале попадают только самые способные. Однако мало быть хорошо подготовленным интеллектуально, надо знать, как себя вести на съемочной площадке.

— Четвертьфинал олимпиады не снимается, но нас на этом этапе максимально готовили к записи для ТВ. Учили правильно отвечать, держать руку. По-моему, нам даже микрофоны давали. Полуфинал и финал уже снимаются для телепередачи. Для прошедших на заключительные этапы конкурса устроили тренинг. Нам объясняли, как правильно дышать, красиво говорить, не волноваться, — вспоминает Даня. — Еще нас учили как правильно держать руку. Ритуал «Умниц и умников»: нельзя просто поднять руку, надо обязательно дождаться, пока дочитают вопрос. Если знаешь ответ, руку можно поднять на уровне груди в горизонтальном положении. Только после того, как ведущий дочитал, можно, как обычно, ее поднять.

Живет Даниил в деревне Юркино Рыбинского района

Однако строгих требований придерживаются в основном только на федеральном этапе олимпиады.

— Лучше говорить кратко и мало. Зато по делу. Не надо растекаться мыслью по древу. Это никому не нравится. На региональном этапе обычно не прерывают спикера, даже если он говорит уже минуту. На федеральном — если ты говоришь более 40 секунд, как бы интересно ты ни говорил, Юрий Павлович Вяземский (ведущий программы. — Прим. ред.) тебя остановит. В таком случае, скорее всего, ты будешь на последнем месте.

На полуфинале и финале ты переживаешь не потому, что тебя снимают, а потому, что тебе надо выиграть.

«Ярославля мне не хватит и надо в Москву»

Даня признался, что участие в «Умницах и умниках» для него было возможностью вырваться в столицу и оказаться среди единомышленников. Родился и вырос одиннадцатиклассник в деревне Юркино, в 30 километрах от Рыбинска. Мало кто из одноклассников разделяет с Даней интерес к знаниям и науке, а секций по интересам или других активностей для подростка в деревне мало.

— Мечтой поступить в МИМО я загорелся из-за «Умников». Изначально я не думал о том, куда поступать. Считал, что Ярославля мне хватит. Поступлю в Демидовский, вроде хороший университет. Буду там учиться. Постепенно мои потребности стали расти, и я решил, что Ярославля мне не хватит и надо в Москву. «Умники» — возможность вырваться. Не то чтобы если не эта олимпиада, то я не смог бы поступить в Москву. В принципе, это возможно. Не скажу, что это слишком сложно. Просто вузы там тоже не все хорошие. Те, что с невысокими баллами, не скажу, что отличаются от региональных университетов. И смысл тогда в них поступать. «Умники» дают возможность поступить в лучший вуз с прекрасной языковой и теоретической подготовкой.

Теперь Даниил может без конкурса поступить в МГИМО

Друзей у Дани много: он часто участвует в разных конкурсах и олимпиадах, где и знакомится с ними. Правда, поддерживать связь получается только в соцсетях — все живут в разных городах. А в реальной жизни общения не так много. В школе «умника» учатся четыре человека. Но с ними как-то не сложились отношения — разные интересы. Да и времени на дружбу нет. Последние месяцы Даня усиленно готовился к «Умницам и умникам», а сейчас решает ЕГЭ — экзамены на носу.

— Погулять с кем-то, конечно, огромные проблемы. У нас деревня маленькая. Тут никого нет. Летом ко мне сюда приезжает друг. На этом, грубо говоря, всё, — не без грусти рассказал Даня.

Лайфхаки в подготовке

К олимпиаде участникам выдается большой список литературы, который надо осилить в короткие сроки.

— Очень много нужно прочитать и выучить к «Умникам». Если сразу начать учить, то можно не успеть всё прочитать, и наоборот. Поэтому важна стратегия в подготовке. Методом проб и ошибок я выбрал удобный для себя формат анализа большого количества материала. Конспекты занимают много времени и не всегда эффективны. По этой причине я к финалу пришел к тому, что читал книги в электронном формате и выделял основную информацию прямо там. После ее учил. Так не тратится время на конспект. При этом принцип тот же.

С подготовкой к финалу конкурса помогали участники прошлых лет и профессиональные преподаватели. В их числе студентка второго курса МГИМО Самира Раджабова из Ярославля. Она получила звание самой умной школьницы России в 2022 году.

— С нами по видеосвязи созванивались преподаватели, которые занимались составлением вопросов в региональных комитетах. Они очень помогли в подготовке и давали много полезных советов. Также с нами занималась студентка второго курса МГИМО Самира Раджабова, которая ранее тоже выигрывала в «Умницах и умниках». Она помогала советами, дала нам полезный список литературы и задавала вопросы по темам, чтобы у нас лучше всё запоминалось.

Самое сложное на этапе подготовки — выработать усидчивость. Постоянно учить, не отвлекаясь ни на что.

Каждый участник самостоятельно для себя выбирает, как он будет готовиться к олимпиаде. Если в региональном этапе предоставляли список литературы, который нужно изучить, и это сильно облегчало задачу школьникам, то в федеральном всё иначе. Там выдавали только темы вопросов, а что и где по ним готовиться, каждый решал самостоятельно. Даня дал совет, как не потеряться в тоннах информации:

— В подготовке лучше обращать внимание на детали: числа, даты. Часто бывает такое, что заключение мира было на нескольких условиях: такое точно надо учить. Везде, где есть более двух составляющих, лучше выучить. Интересная цитата, отсылки на историю, символичные даты — тоже лучше запомнить.

Стану предпринимателем

Даня планирует учиться на факультете «регионоведение».

— В МГИМО хорошая историческая подготовка. Изучается много разных дисциплин: от экономики до права. Это хорошая база. А дальше в магистратуру можно пойти чуть ли не на любое направление. Из целей на ближайшие годы: выучить как можно больше языков на хорошем уровне, продумать идею какого-нибудь бизнес-проекта и попробовать реализовать его. Получить большой опыт руководства коллективами. Это может помочь мне в предпринимательстве или политике, если туда пойду.

Планов у Дани много: может, станет предпринимателем, а может, политиком

В прошлом, 2023 году в «Умницах и умниках» победили три школьницы из Ярославля. Чтобы хорошо подготовиться к олимпиаде, девочкам пришлось на несколько месяцев оставить школу, подготовку к ЕГЭ, личную жизнь и усиленно штудировать учебники истории. Бессонные ночи, моральное истощение — таким путем им удалось добиться награды. Подробнее — в этом материале.

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