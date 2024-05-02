Парижская лодка на Сене: стало известно, сколько стоит сумка, которую Дава подарил Филиппу Киркорову

Изделие напоминает парижскую лодку Источник: dava_m, Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России) / eu.louisvuitton.com











Уроженец Новосибирска блогер Дава (Давид Манукян) подарил люксовую сумку Louis Vuitton на день рождения Филиппа Киркорова. Подобная сумка, которая имитирует парижскую лодку, может стоить 2,5 миллиона рублей.

Сумка-лодка, которую на фотографии с Давой держит в руках Филипп Киркоров из новой коллекции весна-лето — 2024 бренда Louis Vuitton. Согласно описанию на официальном сайте компании, изделие создано с вниманием к деталям, у сумки изящные изгибы, которые имитируют форму парижской лодки. Именно на ней, отмечается в описании, перевозят пассажиров по реке Сене. На изделии сложно не заметить монограмму бренда.

Аксессуар Киркорова выполнен из яловой кожи (получаемой от молодых бычков или волов), внутри только одно отделение. На официальном сайте цена сумки не указана, чтобы ее узнать, необходимо позвонить в компанию. Но на стороннем сайте такое же изделие продают за 27,025 долларов, по сегодняшнему курсу это чуть больше 2,5 миллиона рублей.

Так выглядит сумка, внутри только один большой отсек Источник: eu.louisvuitton.com











Фотографию с королем российской эстрады Дава опубликовал 1 мая, свой день рождения Киркоров праздновал 30 апреля, в тот день ему исполнилось 57 лет. Помимо Давида на празднике появились Ани Лорак, Григорий Лепс, Наташа Королева с Тарзаном, Анна Керимова и другие знаменитые друзья именинника.



Появление уроженца Новосибирска на дне рождении Киркорова стало неожиданностью, потому что поп-король несколько раз намекал на конфликт с блогером, но подробности не рассказывал.

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