Съевший зажаренное сердце таджика каннибал и маньяк-расчленитель из Волгограда встретились на СВО

Каннибал Дмитрий Малышев (слева) и расчленитель Александр Масленников (справа) Источник: Дмитрий Малышев / Ok.ru











Знаменитый людоед из Волгограда Дмитрий Малышев освободился из колонии и отправился в зону специальной военной операции на Украине. 10 лет назад содеянное им прогремело на всю Россию: он убил знакомого таджика-гастарбайтера, вырезал его сердце, зажарил его с овощами и съел. Процедуру расчленения, приготовления и саму трапезу он снимал на видео. За это и другие многочисленные преступления его отправили в места лишения свободы на четверть века, однако сейчас он выполняет специальные боевые задачи и публикует в своих соцсетях фото с другим не менее известным преступником — убийцей-расчленителем из Волжского Александром Масленниковым, который жестоко расправился над двумя девушками из ночного клуба. Подробности — в материале наших коллег из V1.RU.



Собирались расстреливать полицейских

Убийство двух человек с особой жестокостью в составе преступной группы, бандитизм, хищение и незаконный оборот оружия и боеприпасов, приготовление к убийству полицейских, разбой и наконец съеденное сердце последней жертвы стали поводом для отправки Дмитрия Малышева в места лишения свободы на четверть века. Причем первые 10 лет он должен был сидеть в тюрьме, а оставшиеся — в колонии строгого режима.



Видео: ТВ3

В декабре 2013 года Владимир Брызгунов, Владимир Морозов и Дмитрий Малышев, отдыхая в бане, решили сколотить ОПГ — банда собиралась нападать на других граждан и организации. Главарем стал Брызгунов, который и предложил товарищам кардинально изменить образ жизни. Для первого дела он даже своровал нарезное ружье и патроны к нему.



Первыми жертвами новоиспеченных бандитов должны были стать сотрудники полиции, расстреляв которых, обвиняемые планировали забрать их оружие и боеприпасы для последующих нападений.



— Засаду на стражей порядка преступники устроили на автодороге в Среднеахтубинском районе, но их план не сработал, поскольку патрульный автомобиль проехал чуть раньше, чем предполагали обвиняемые, — сообщали в СУ СКР по Волгоградской области. — Тогда члены банды решили напасть на любой другой автомобиль, который будет проезжать мимо.



Дмитрий подписал контракт осенью 2023 года Источник: Дмитрий Малышев / Ok.ru











Для этого они перегородили трассу ветками и стали ждать. Жертвами ОПГ стали два бизнесмена на Chevrolet Niva из хутора Сахарный, которые ехали домой. Малышев расстрелял их из автомата.



— Завладеть машиной преступникам тоже не удалось: автомобиль с уже убитыми людьми съехал в кювет, получив серьезные механические повреждения, — добавили в СК.



Автомобиль с телами убитых нашли лишь спустя две недели.



Зажарил и съел сердце таджика

Спустя пару месяцев Малышев сделал то, за что его запомнила вся страна, а некоторые медиа до сих пор рассказывают историю кровожадного убийства как страшилку из детства.



В своем родном селе Рахинка он поссорился с 46-летним гастарбайтером из Таджикистана. Как указано в судебном решении, последний предложил Дмитрию Малышеву заняться сексом — совершить акт мужеложства.



— 16 февраля 2014 года в ночное время он дождался, когда потерпевший выйдет из дома, где ранее они совместно выпивали. Ввиду личной неприязни, возникшей в результате предложения последнего совершить акт мужеложства, Малышев нанес тому гвоздодером около четырех ударов по голове, затем ножом вырезал и вынул сердце, которое у себя дома пожарил и съел, — сказано в решении суда. — Данный процесс он зафиксировал на видеокамеру своего телефона, сопровождая своими комментариями.



В ходе следственного эксперимента после задержания Малышев точно показал, как вырезал сердце таджику, а затем рассказал, как и с какими овощами он готовил его.



Напомним, что весь процесс расчленения и приготовления он снимал на видео. Из соображений профессиональной этики, а также по законам РФ, редакция V1.RU не может опубликовать подлинные кадры, снятые на мобильный телефон Малышева.



— Жарим человечинку. Вот оно — сердечко. Я уже лучку добавил, — приговаривал маньяк на видео.



После приготовления Дмитрий бросил кусок зажаренного сердца на пол, чтобы привлечь внимание домашнего кота. Но тот, понюхав блюдо, употреблять его отказался.



По совокупности совершенных преступлений в 2015 году Дмитрия Малышева приговорили к 25 годам лишения свободы. 10 из них он должен был отсидеть в тюрьме, а оставшиеся 15 — в колонии строгого режима.



Известно, что после оглашения приговора он отправился отбывать наказание в Саратовскую область, однако отследить дальнейший путь заключенного не представляется возможным. Журналисты V1.RU направили соответствующий запрос в ФСИН.



Фото с маньяком-расчленителем

А вот в настоящее время уже не первый месяц Дмитрий Малышев является участником специальной военной операции на Украине. Информацию об этом нам подтвердили его родственники.



— После ранения в феврале он вернулся в зону СВО. В начале марта был там, — сообщили родные. — Но сейчас опять в госпитале лежит с тяжелым ранением.



Нам удалось найти актуальную страницу Дмитрия Малышева в соцсетях, на которую он регулярно заходит. Волгоградец публикует фото с зоны СВО. Одно из них было выложено в начале марта. Именно тогда, когда он, по словам родных, был «за лентой». На опубликованном снимке людоед Дмитрий Малышев обнимается с… маньяком-расчленителем Александром Масленниковым из Волжского.



В настоящее время Дмитрий Малышев лечится в госпитале после тяжелого ранения Источник: Дмитрий Малышев / OK.RU











В 2017 году Александр Масленников, несколько месяцев назад освободившийся из колонии за изнасилование, грабеж и разбой, приехал в Волжский и заглянул в караоке-клуб. Он быстро познакомился с Ольгой Шапошниковой и Дарьей Лабутиной и пригласил молодых подруг на съемную квартиру. Масленников уверяет, что поводом для страшного преступления стала его неосторожность: потянувшись за поцелуем к Дарье Лабутиной, он задел ее запястье ножом для нарезки пиццы.



Услышав угрозы от истекающей кровью девушки, Александр Масленников расправился и с ней, и с ее подругой. Тела убитых он закопал в лесополосе на улице Пушкина. Спустя несколько дней Александр Масленников сбежал в Подмосковье — сотрудники правоохранительных органов задержали его буквально на пороге дома.



Весной 2023 года Волгоград и Волжский всколыхнули слухи о возможном возвращении Масленникова домой. В соцсетях сразу несколько жителей города-спутника сообщили о возможном прибытии убийцы в регион — по их информации, приговоренный к 23 годам преступник подписал контракт с ЧВК «Вагнер», а спустя шесть месяцев вернулся на гражданку. Тогда нам не удалось подтвердить эту информацию.

Родные Дмитрия Малышева не знают, кто такой Александр Масленников. Но уверяют, что в начале марта на момент публикации фото каннибал был на СВО.

Мы написали Дмитрию в соцсетях, и он ответил. Корреспондентам даже удалось пообщаться с военнослужащим по телефону. Он сообщил, что на совместном фото действительно Масленников, а на СВО он отправился из-за личных убеждений — во имя сохранения традиционных ценностей России.

— Мы с Александром вместе сидели и вместе подписали контракт с Минобороны в октябре 2023 года, — сообщил боец. — Служим в «Шторм V». Знавал я таких, кто из колонии сюда шел, чтобы просто сменить обстановку. Обычно они быстро пропадают. Но я понимал, зачем я еду и куда я еду. Вот вы как отнесетесь, если в школе вашей маленькой дочери будут рассказывать в начальных классах, как правильно надевать презерватив? Или по улице будут мужики ходить и облизывать друг друга? Для вас это нормально? Для меня ненормально.

Дмитрий Малышев накануне был ранен и действительно находится в госпитале.

— В ходе штурма мне прилетела граната, — сообщил военнослужащий. — Челюсть у меня сломана, в колене и левой руке осколки, перепонка левая лопнула. Нормально в целом.

Мы не могли не спросить Дмитрия, зачем он съел сердце своего знакомого таджика.