Сколько квартир можно купить за одну Toyota Camry. Почему жилье в России дорожает меньше авто и куда лучше вкладывать деньги

Жилье дорожает не так быстро, как авто Источник: Дмитрий Косенко / Городские порталы











Как известно, у российских граждан всегда самым главным имуществом считались квартиры и машины. И всегда стоял и стоит вопрос — во что лучше вкладываться, в недвижимость или в автомобили, которые в последнее время дорожают более чем стремительно. Проверили статистику цен за последние 10 лет и выяснили, сколько можно было купить квартир за один условный авто раньше и сколько сейчас, по разным городам РФ — далее подробнее.



Если кратко, недвижимость в последние 10 лет дорожала не так быстро, как движимое имущество в виде автомобилей. И во многих городах страны теперь квартира равна стоимости среднего по приличности нового автомобиля. Такое было в начале лихих 90-х, и вот история возвращается на тот же виток.

Посмотрите, как росли цены на недвижимость и новые авто за последние 10 лет. Данные приведены Росстатом в среднем по стране для типовых квартир среднего качества на вторичном рынке (есть еще самые дешевые и элитные, но мы берем усредненное). Видно, что кривая роста цен на квартиры более пологая, а в середине 2010-х эти цены даже немного падали по отношению к предыдущим годам. При этом стоимость авто увеличивалась неуклонно, и в 2023 году рост составил около 300% к 2014 году, квартиры при этом подорожали примерно на 170%.

Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











— В начале 1998 года 1-комнатная хрущевка вообще стоила меньше новой «девятки», не говоря об иномарках. Поэтому если взять лет 25–30, то цены на недвижимость опережали рост цены на автомобили. После 2014 года часть граждан продавала квартиры с хорошими скидками, а в автомобилестроении возникли проблемы с запчастями, со смежниками из западных стран и вырос курс валют. Сейчас всё возвращается на круги своя, — говорит независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.



Наглядно соотношение квартир и машин представим на картинке ниже. Возьмем условную 1-комнатную хрущевку площадью 33 квадратных метра, в 2014 году такая в среднем по стране стоила 1 737 912 рублей, а в 2023-м — 3 022 569 рублей. При этом автомобиль среднего класса «Тойота Камри» (2,5 литра, автомат) стоил соответственно 969 000 рублей и 4 200 000 рублей.

Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Как видим, раньше за одну машину можно было взять только половину хрущевки, а теперь — целую квартиру и еще деньги останутся. То есть ценность недвижимого имущества по отношению к движимому несколько снизилась.

Но это были усредненные цены на квартиру по стране, давайте посмотрим на средние цены в конкретных городах РФ и текущее соотношение ценности квартир и авто. Возьмем типовую современную 1-комнатную квартиру площадью 38 квадратных метров и ту же «Тойоту Камри» за 4,2 миллиона рублей. Стоимость 1 квадратного метра, по данным сервиса ЦИАН, в некоторых городах страны распределяется следующим образом:



Москва — 318,2 тысячи рублей;



Петербург — 211,6 тысячи рублей;



Нижний Новгород — 138,7 тысячи рублей;



Новосибирск — 121,8 тысячи рублей;



Екатеринбург — 121,7 тысячи рублей;



Волгоград — 98 тысяч рублей;



Челябинск — 97,6 тысячи рублей.



И вот какое соотношение ценности мы видим — да, в столицах и некоторых миллионниках одной такой машины на квартиру не хватит. Но в большинстве средних и малых городов РФ, в поселках — хватит и еще деньги останутся.

Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Нам всю жизнь говорили, что квартира это главное, что всё пройдет, а жилье останется. Но в последние годы у людей менялся подход к трате денег, инвестициям, к примеру, вложения в квартиру для ее сдачи в аренду теперь многих не привлекают.

— Если раньше было верхом желаний купить квартиру и сдавать ее в аренду, то сейчас люди умеют считать и понимают, что купить ее и получать доходность 5% годовых — ну это смешно. И люди смотрят на это и перестают просто покупать. Насчет машин — противоположная ситуация, сейчас очень доступно стало взять машину в кредит, тебе не нужно сразу каких-то больших денег. Люди просто покупают и ездят, — говорит Наталья Куницкая, президент инвестиционного клуба INVESTATE, финансовый консультант, эксперт по формированию пассивного дохода.

Так и куда же всё-таки вкладывать, что покупать. Тут надо ориентироваться на тренды и прогнозы — валютные курсы, программы поддержки строительства, ключевую ставку.

— С учетом падения спроса из-за высоких процентов по ипотеке и роста себестоимости из-за подорожания стройматериалов, рост цен на новостройки будет в пределах инфляции, — отмечает Сергей Николаев.

— Сложно давать прогнозы, например, когда была пандемия, многие ожидали, что рынок недвижимости рухнет. Потому что всё встало, экономика встала, ничего не продавалось, не покупалось, люди сидели по домам. Но что сделало государство — оно снизило максимально ставку по ипотеке до 6% и тем самым раздуло рынок до неимоверных сумм. Исходя из того, что делается сейчас и как субсидируется строительная отрасль, скорее всего, дальше будет продолжаться то же самое. Государству важно стройку поддерживать, там заняты миллионы людей. Сейчас мы наблюдаем, что на вторичку ипотека высокая, спрос небольшой, а новостройки продолжают поддерживать. Пока понижения цен на строящееся жилье не предвидится, а вторичное жилье тормозится, и пока ключевая ставка такая высокая, вторичка, скорее всего, пойдет на спад потихоньку, — заключает Наталья Куницкая.

Во что сейчас лучше вкладывать деньги? В квартиры В машины Не знаю