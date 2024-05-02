«Как лечить зубы?»: сибирячку записали к стоматологу только на конец месяца — почему это произошло

Минздрав Новосибирской области назвал срок, в которой жители регионы должны получить стоматологическую помощь после обращения. На прошлой неделе в редакцию НГС поступила жалоба от новосибирца, жена которого смогла записаться на прием к врачу в поликлинику № 1 только на конец мая.

— В разговоре выяснилось, что эту поликлинику обязали принимать пациентов со всего города. К тому же регистратуре запретили выдавать очереди, только через телефон 122. Как быть людям, закрепленным к поликлинике. Как лечить те же зубы, да и всё остальное? — такое письмо пришло на почту НГС 25 апреля. На обратную связь с редакцией ни сибиряк, ни его жена не вышли.