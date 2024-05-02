НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

6 м/c,

южн.

 740мм 86%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,78
EUR 98,03
Реклама

СРОЧНО

Видео из села, где люди плывут мимо домов

Голосуем на Народной премии
Что накрыть на пасхальный стол
Где построят новые мосты
Кого посадили этой весной
Как провести майские
Убытки сервисов доставки
Идти к врачу или нет
Вопросы ЕГЭ по истории
Онлайн-неделя моды
НГС в Telegram
Здоровье эксклюзив «Как лечить зубы?»: сибирячку записали к стоматологу только на конец месяца — почему это произошло

«Как лечить зубы?»: сибирячку записали к стоматологу только на конец месяца — почему это произошло

Минздрав уточнил законные сроки, в которые можно получить помощь

1 813
14 комментариев
Неотложную стоматологическую помощь можно получить в двух местах

Минздрав Новосибирской области назвал срок, в которой жители регионы должны получить стоматологическую помощь после обращения. На прошлой неделе в редакцию НГС поступила жалоба от новосибирца, жена которого смогла записаться на прием к врачу в поликлинику № 1 только на конец мая.

— В разговоре выяснилось, что эту поликлинику обязали принимать пациентов со всего города. К тому же регистратуре запретили выдавать очереди, только через телефон 122. Как быть людям, закрепленным к поликлинике. Как лечить те же зубы, да и всё остальное? — такое письмо пришло на почту НГС 25 апреля. На обратную связь с редакцией ни сибиряк, ни его жена не вышли.

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области объяснили ситуацию. По информации ведомства, в 2024 году сроки на плановую помощь не должны превышать 14 рабочих дней со дня обращения.

— К примеру, пациент, обратившийся к врачу-стоматологу 27 апреля 2024 года, с учетом выходных и праздничных дней должен попасть на прием не позднее 23 мая 2024 года, — объяснили в пресс-службе министерства здравоохранения.

При этом в регионе есть возможность получить неотложную стоматологическую помощь в день обращения. Круглосуточно, в том числе в праздничные и выходные дни, работают «Клиническая стоматологическая поликлиника № 3» по адресу Петухова, 20 и «Новосибирская областная стоматологическая поликлиника» на улице Театральной, 46.

В прошлом году, 28 июля 2023 года, в регионе вышел приказ Министерства здравоохранения Новосибирской области, который отменил закрепление зон обслуживания по территориальному принципу. Это касается медицинских организаций, которые оказывают помощь при стоматологических заболеваниях.

По этой причине жители Новосибирска и Новосибирского района могут записать к врачу-стоматологу в любую медицинскую организацию.

Как добавили в пресс-службе министерства здравоохранения, записаться на плановый прием к врачу-стоматологу можно:

  • на сайте reg.nso.ru после процедуры регистрации;

  • по номеру 112;

  • в чат-боте мессенджера Telegram «Мое здоровье НСО»;

  • с помощью мобильного приложения «Запись на прием к врачу НСО»;

  • через сервис «Мое здоровье» Единого портала государственных и муниципальных услуг — ЕПГУ. Регистратура в списке, который прислали в министерстве здравоохранения, не была указана.

На праздниках, 9–12 мая, поликлиники Новосибирской области будут работать по измененному расписанию, об этом сообщает Минздрав региона.

ПО ТЕМЕ
Больница Стоматолог Новосибирск Министерство здравоохранения
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Недоступная среда: молодые родители попробовали проехать с коляской в новосибирском метро — почему это нереально
Алексей Тихонов
Мнение
Время манипуляций и интриг: начинается ретроградный Плутон — на что он может влиять
Марина Шумкина
Мнение
Водолеям — выигрыш, Козерогам — отговорки: чего ждать в мае всем знакам Зодиака. Таро-прогноз
Анастасия Першина
Рекомендуем
Знакомства

Илья,  45

Наталья,  44

Серж,  39

i60463689,  62

Владимир,  47

Елена,  51

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

теплицы

31 500 ₽

Добавить объявление