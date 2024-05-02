«Как лечить зубы?»: сибирячку записали к стоматологу только на конец месяца — почему это произошло

Минздрав Новосибирской области назвал срок, в которой жители регионы должны получить стоматологическую помощь после обращения. На прошлой неделе в редакцию НГС поступила жалоба от новосибирца, жена которого смогла записаться на прием к врачу в поликлинику № 1 только на конец мая.
— В разговоре выяснилось, что эту поликлинику обязали принимать пациентов со всего города. К тому же регистратуре запретили выдавать очереди, только через телефон 122. Как быть людям, закрепленным к поликлинике. Как лечить те же зубы, да и всё остальное? — такое письмо пришло на почту НГС 25 апреля. На обратную связь с редакцией ни сибиряк, ни его жена не вышли.
В Министерстве здравоохранения Новосибирской области объяснили ситуацию. По информации ведомства, в 2024 году сроки на плановую помощь не должны превышать 14 рабочих дней со дня обращения.
— К примеру, пациент, обратившийся к врачу-стоматологу 27 апреля 2024 года, с учетом выходных и праздничных дней должен попасть на прием не позднее 23 мая 2024 года, — объяснили в пресс-службе министерства здравоохранения.
При этом в регионе есть возможность получить неотложную стоматологическую помощь в день обращения. Круглосуточно, в том числе в праздничные и выходные дни, работают «Клиническая стоматологическая поликлиника № 3» по адресу Петухова, 20 и «Новосибирская областная стоматологическая поликлиника» на улице Театральной, 46.
В прошлом году, 28 июля 2023 года, в регионе вышел приказ Министерства здравоохранения Новосибирской области, который отменил закрепление зон обслуживания по территориальному принципу. Это касается медицинских организаций, которые оказывают помощь при стоматологических заболеваниях.
По этой причине жители Новосибирска и Новосибирского района могут записать к врачу-стоматологу в любую медицинскую организацию.
Как добавили в пресс-службе министерства здравоохранения, записаться на плановый прием к врачу-стоматологу можно:
на сайте reg.nso.ru после процедуры регистрации;
по номеру 112;
в чат-боте мессенджера Telegram «Мое здоровье НСО»;
с помощью мобильного приложения «Запись на прием к врачу НСО»;
через сервис «Мое здоровье» Единого портала государственных и муниципальных услуг — ЕПГУ. Регистратура в списке, который прислали в министерстве здравоохранения, не была указана.
На праздниках, 9–12 мая, поликлиники Новосибирской области будут работать по измененному расписанию, об этом сообщает Минздрав региона.