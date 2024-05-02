Новосибирца оштрафовали за использование беспилотника — квадрокоптер он запустил в центре города

Жителя Новосибирска оштрафовали за незаконный запуск беспилотника. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, летательный аппарат он запустил в центре города, в районе улицы Ленина.
— В марте 2024 года местный житель осуществил запуск незарегистрированного беспилотного летательного аппарата без разрешения на использование соответствующего воздушного пространства и задокументированного плана полета, — пояснили в прокуратуре.
На мужчину завели два административных дела по ч. 2 ст. 11.4 «Нарушение правил использования воздушного пространства», ч. 5 ст. 11.5 КоАП РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов». Также сибиряку выписали штраф.
Ранее аналогичный случай произошел с другим жителем Новосибирска. Сибиряк запустил беспилотник без разрешения, за что получил штраф и административные дела.