Новосибирца оштрафовали за использование беспилотника — мужчина с помощью него зарабатывал

Жителя Новосибирска оштрафовали за использование беспилотника. Мужчина зарабатывал с его помощью деньги.
В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что жителя Новосибирска обвинили в нарушении порядка выполнения авиационных работ с использованием беспилотного воздушного судна.
— Житель Новосибирска без регистрации в качестве ИП и сертификата зарабатывал тем, что проводил авиационные работы, используя беспилотное воздушное судно. Сибиряк не поставил его на учет и не уведомлял уполномоченные органы воздушного движения о полетах в воздушном пространстве класса «C», — говорится в сообщении транспортной прокуратуры.
Владельца дрона оштрафовали за нарушение правил использования воздушного пространства, управление воздушным судном, которое не стоит на госучете и предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве ИП. Мужчину оштрафовали на 32,5 тысячи рублей.
Также прокуратура подала еще один иск, в котором требует, чтобы деятельность оштрафованного признали незаконной, и суд запретил ему зарабатывать с помощью бесплиотника, пока он не получит сертификат.
Ранее НГС писал, что несколько беспилотников упали в Московской области. Губернатор заявил, что два из них летели к военным складам.