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Тема дняТри беспилотника упали в Московской области
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Три беспилотника упали в Московской области

Два из них сбили на подлете к складам воинской части

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На месте падения беспилотников работают экстренные службы

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Три беспилотника сбили в Новой Москве и Московской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, комментируя падение БПЛА, заявил, что два из них летели к складам одной из воинских частей.

— По беспилотникам в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец. Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 05:30 и 05:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет. Спецслужбы занимаются, ведется проверка, территория сейчас оцеплена. Прошу жителей сохранять спокойствие, — заявил Воробьев.

Губернатор Подмосковья показал место, куда упали беспилотники

Губернатор Подмосковья показал место, куда упали беспилотники

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По данным СМИ, один из беспилотников взорвался в небе над деревней Лукино в Новой Москве в районе реки Пахра. Обломки упали в поле. Еще два БПЛА рухнули в Наро-Фоминском районе.

Это не первый случай, когда украинские беспилотники появлялись на территории столицы и области. 30 мая по городу ударили восемь беспилотников, это была первая массовая атака дронов на Москву. Кроме того, 3 мая беспилотники атаковали Кремль.

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В середине июня на встрече с военкорами президент России рассказал, почему украинские беспилотники долетают до Кремля. По его словам, это происходит из-за того, что они сделаны из «современных материалов легких, из дерева», поэтому «их достаточно сложно обнаружить».

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