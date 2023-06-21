Три беспилотника упали в Московской области

Три беспилотника сбили в Новой Москве и Московской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, комментируя падение БПЛА, заявил, что два из них летели к складам одной из воинских частей.