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Развлечения «Мужики боятся Олю»: Киркоров объяснил, почему решил жениться на Бузовой

«Мужики боятся Олю»: Киркоров объяснил, почему решил жениться на Бузовой

Артист сильно переживает из-за того, что у красотки уже два года не было секса

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Быть может, с Киркоровым Бузова наконец-то обретет счастье?

Ольга Бузова всё никак не может выбрать себе достойного кавалера. Не нашла она его ни в «Доме-2» (16+), ни в передаче «Замуж за Бузову» (16+), ни на проекте «План Б» (16+). Но возможно, красотка наконец-то найдет свое счастье вместе с Филиппом Киркоровым — на шоу «Это нормально?» (16+) на ТНТ Ольга Бузова решилась на смелый шаг и сама предложила руку и сердце королю эстрады.

Филипп Бедросович не побоялся и согласился взять звезду в жены. На передаче «УТРО.ТНТ» он объяснил, почему не прочь сделать Бузову своей королевой.

— А кто на ней не хочет жениться? Все хотят, вся страна мечтает. Оля — достойная партия для любого мужчины, — отметил Филипп Бедросович.

Особенно сильно Филипп Киркоров переживает за сексуальную жизнь звезды, а точнее — за ее отсутствие.

Бузова говорит, что у нее секса не было два года. Сложно себе представить такое, я исхожу из своего опыта… Но возможно!

— Ведь у нее всё только по любви! — заявил Киркоров. — А мужики боятся Олю: она вся такая успешная, красивая, богатая… Они думают: я не достоин такой.

Но пока что Филипп Киркоров не звал Бузову под венец. А вот она позвала его принять участие в шоу «Сокровища императора» (16+). И он даже согласился, несмотря на то, что обычно в таких передачах не участвует.

— Это невероятное приключение, путешествие я не забуду никогда, — признался Киркоров. — Я настолько был под впечатлением от этой поездки, что, вернувшись оттуда, сделал себе татуировку дракона.

Где именно Филипп Бедросович сделал татуировку дракона, не уточняется

На проекте, помимо Киркорова и Бузовой, оказался и Дава — бывший возлюбленный красотки. Заметив напряженные отношения между экс-парой, Филипп Бедросович решил помочь им.

— Я их свел на этом проекте. Я подтолкнул друг к дружке. Думаю, что у меня это получилось, — заявил Киркоров.

Возможно, участие Киркорова на проекте — тайный план Давы вернуть свою бывшую

Кого стоит выбрать Оле?

Конечно же Киркорова
Разумеется, Даву
Ни тот, ни тот не подходят
Большая девочка, сама разберется
Ольге Бузовой суждено остаться одной
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