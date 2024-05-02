«Мужики боятся Олю»: Киркоров объяснил, почему решил жениться на Бузовой

Быть может, с Киркоровым Бузова наконец-то обретет счастье? Источник: кадр из шоу «Это нормально?» (16+), созд. Лика Бланк, ТНТ











Ольга Бузова всё никак не может выбрать себе достойного кавалера. Не нашла она его ни в «Доме-2» (16+), ни в передаче «Замуж за Бузову» (16+), ни на проекте «План Б» (16+). Но возможно, красотка наконец-то найдет свое счастье вместе с Филиппом Киркоровым — на шоу «Это нормально?» (16+) на ТНТ Ольга Бузова решилась на смелый шаг и сама предложила руку и сердце королю эстрады.

Источник: кадры из шоу «Это нормально?» (16+), созд. Лика Бланк, ТНТ

Филипп Бедросович не побоялся и согласился взять звезду в жены. На передаче «УТРО.ТНТ» он объяснил, почему не прочь сделать Бузову своей королевой.

— А кто на ней не хочет жениться? Все хотят, вся страна мечтает. Оля — достойная партия для любого мужчины, — отметил Филипп Бедросович.



Особенно сильно Филипп Киркоров переживает за сексуальную жизнь звезды, а точнее — за ее отсутствие.

Бузова говорит, что у нее секса не было два года. Сложно себе представить такое, я исхожу из своего опыта… Но возможно! Филипп Киркоров

— Ведь у нее всё только по любви! — заявил Киркоров. — А мужики боятся Олю: она вся такая успешная, красивая, богатая… Они думают: я не достоин такой.

Но пока что Филипп Киркоров не звал Бузову под венец. А вот она позвала его принять участие в шоу «Сокровища императора» (16+). И он даже согласился, несмотря на то, что обычно в таких передачах не участвует.



— Это невероятное приключение, путешествие я не забуду никогда, — признался Киркоров. — Я настолько был под впечатлением от этой поездки, что, вернувшись оттуда, сделал себе татуировку дракона.

Где именно Филипп Бедросович сделал татуировку дракона, не уточняется Источник: кадр из передачи «Сокровище императора» (16+) на ТНТ











На проекте, помимо Киркорова и Бузовой, оказался и Дава — бывший возлюбленный красотки. Заметив напряженные отношения между экс-парой, Филипп Бедросович решил помочь им.



— Я их свел на этом проекте. Я подтолкнул друг к дружке. Думаю, что у меня это получилось, — заявил Киркоров.

Возможно, участие Киркорова на проекте — тайный план Давы вернуть свою бывшую Источник: fkirkorov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)









