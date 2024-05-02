Ошибутся даже фанаты: 10 обманчиво простых вопросов по «Гарри Поттеру»

Вселенная «Гарри Поттера» настолько огромна, что запутаться в сотнях героев и магических терминов может даже фанат саги. А спустя много лет с прочтения романа и просмотра фильмов легко забыть и основной сюжет поттерианы. Или вы еще держите в голове все детали мира, придуманного Джоан Роулинг? У нас есть 10 вопросов, чтобы это проверить.
Как звали директора Хогвартса по фамилии Дамблдор?
- Геллерт
- Сильванус
- Альбус
- Амикус
Во сколько лет магам приходит письмо о зачислении в Хогвартс?
- В 5
- В 12
- В 7
- В 11
В какой части поттерианы состоялся Турнир трех волшебников?
- «Гарри Поттер и философский камень»
- «Гарри Поттер и Кубок огня»
- «Гарри Поттер и Орден Феникса»
- «Гарри Поттер и Принц-полукровка»
Во вселенной Роулинг существует три непростительных заклятия, за которые магов приговаривали к пожизненному заключению. Но одно из этих заклинаний можно использовать вполне законно. Какое?
- Сектумсемпра
- Империус
- Круциатус
- Авада Кедавра
В какое животное по сюжету мог превращаться крестный отец Поттера Сириус Блэк?
- В кошку
- В крысу
- В собаку
- В оленя
Где Хагрид и Гарри покупали принадлежности для первого учебного года маленького волшебника?
- В Косом переулке
- В Лютном переулке
- На Тисовой улице
- В Хогвартсе
Какой предмет в Хогвартсе преподавала Сивилла Трелони?
- Защиту от темных искусств
- Прорицание
- Зельеварение
- Травологию
Сколько было крестражей у Волан-де-Морта?
- 3
- 5
- 7
- 10
Кто такой Аргус Филч?
- Преподаватель травологии
- Смотритель Хогвартса
- Один из «живых портретов», охраняющих гостиную Гриффиндора
- Врач в Хогвартсе
Сколько детей было у мистера и миссис Уизли?
- Трое
- Четверо
- Шестеро
- Семеро