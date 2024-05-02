Ошибутся даже фанаты: 10 обманчиво простых вопросов по «Гарри Поттеру»

Вселенная «Гарри Поттера» настолько огромна, что запутаться в сотнях героев и магических терминов может даже фанат саги. А спустя много лет с прочтения романа и просмотра фильмов легко забыть и основной сюжет поттерианы. Или вы еще держите в голове все детали мира, придуманного Джоан Роулинг? У нас есть 10 вопросов, чтобы это проверить.

