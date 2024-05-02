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Развлечения тест Ошибутся даже фанаты: 10 обманчиво простых вопросов по «Гарри Поттеру»

Ошибутся даже фанаты: 10 обманчиво простых вопросов по «Гарри Поттеру»

Маглам этот тест не пройти

646
4 комментария
К сожалению, в реальном мире нет шара предсказаний, который бы помог справиться с нашим тестом

Вселенная «Гарри Поттера» настолько огромна, что запутаться в сотнях героев и магических терминов может даже фанат саги. А спустя много лет с прочтения романа и просмотра фильмов легко забыть и основной сюжет поттерианы. Или вы еще держите в голове все детали мира, придуманного Джоан Роулинг? У нас есть 10 вопросов, чтобы это проверить.

ТЕСТ
1 / 10
Как звали директора Хогвартса по фамилии Дамблдор?
  • Геллерт
  • Сильванус
  • Альбус
  • Амикус
2 / 10
Во сколько лет магам приходит письмо о зачислении в Хогвартс?
  • В 5
  • В 12
  • В 7
  • В 11
3 / 10
В какой части поттерианы состоялся Турнир трех волшебников?
  • «Гарри Поттер и философский камень»
  • «Гарри Поттер и Кубок огня»
  • «Гарри Поттер и Орден Феникса»
  • «Гарри Поттер и Принц-полукровка»
4 / 10
Во вселенной Роулинг существует три непростительных заклятия, за которые магов приговаривали к пожизненному заключению. Но одно из этих заклинаний можно использовать вполне законно. Какое?
  • Сектумсемпра
  • Империус
  • Круциатус
  • Авада Кедавра
5 / 10
В какое животное по сюжету мог превращаться крестный отец Поттера Сириус Блэк?
  • В кошку
  • В крысу
  • В собаку
  • В оленя
6 / 10
Где Хагрид и Гарри покупали принадлежности для первого учебного года маленького волшебника?
  • В Косом переулке
  • В Лютном переулке
  • На Тисовой улице
  • В Хогвартсе
7 / 10
Какой предмет в Хогвартсе преподавала Сивилла Трелони?
  • Защиту от темных искусств
  • Прорицание
  • Зельеварение
  • Травологию
8 / 10
Сколько было крестражей у Волан-де-Морта?
  • 3
  • 5
  • 7
  • 10
9 / 10
Кто такой Аргус Филч?
  • Преподаватель травологии
  • Смотритель Хогвартса
  • Один из «живых портретов», охраняющих гостиную Гриффиндора
  • Врач в Хогвартсе
10 / 10
Сколько детей было у мистера и миссис Уизли?
  • Трое
  • Четверо
  • Шестеро
  • Семеро
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Тест Гарри Поттер Фильмы Литература Хогвартс Магия
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