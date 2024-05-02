Отец, который сбросил дочь на барнаульском вокзале, оказался новосибирцем

Следователи выясняют обстоятельства инцидента Источник: Константин Санталов











Мужчина, который сбросил маленькую дочь на бетон со второго этажа здания железнодорожного вокзала в Барнауле, оказался новосибирцем. Об этом НГС сообщили следователи на транспорте.



Инцидент произошел днем 28 апреля. По словам очевидцев, вместе с мужчиной и его дочерью была еще одна женщина, по предположению, жена сибиряка. В тот день семья поднялась на второй этаж вокзала, где сняли номер в комнате отдыха.



— На вид мужчина был младше, чем его спутница. Семья сняла зал «комфорт», отец прогуливался с дочерью, которая плакала. Сотрудница вокзала купила ребенку шоколадку, чтобы успокоить. Сначала всё было хорошо, а потом мужчина неожиданно подошел к перилам и бросил ребенка вниз, — рассказала одна из очевидцев нашим коллегам из NGS22.RU.

Источник: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте

После этого мужчина быстро спустился на первый этаж и выбежал на перрон. Чтобы убежать от полицейских, которые попытались поймать мужчину, сибиряк решил срезать через пути. Однако его сбил идущий поезд. По словам очевидца, мужчине отрезало ноги.

По данным Минздрава Алтайского края, мужчина и его дочь находятся в больнице. Девочка лежит в отделении сочетанной травмы. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.



Мужчина находится в реанимации, в стабильно тяжелом состоянии. В Минздраве уточнили, что в момент трагедии ему не отрезало ноги, но он получил серьезные травмы конечностей, ампутацию провели уже в больнице.

