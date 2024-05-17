Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали десять документов за первый день встречи: новости 16 мая

В течение дня появляется так много новостей, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире. Сегодня рассказываем о событиях 16 мая.
Владимир Путин провел встречу с Си Цзиньпином в Китае
Владимир Путин прибыл в Пекин с государственным визитом. На встрече с китайским лидером президент отметил увеличение товарооборота между странами, почти на четверть в 2023 году — сейчас он достиг 227 млрд долларов. При этом 90% расчетов проходят в рублях и юанях.
После переговоров, длившихся около двух с половиной часов, Путин и Си Цзиньпин подписали 10 документов о сотрудничестве между странами. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что в документе отмечен особый характер наших двусторонних отношений, будут обозначены дальнейшие пути развития всего комплекса двусторонних связей, отмечена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического миропорядка».
Путин также обсудил с Си Цзиньпином «весь комплекс внешнеполитической повестки» во время неформальной вечерней встречи.
Визит президента России в Китай продлится два дня. 17 мая Путин отправится в Харбин, где пройдет церемония открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.
Осужденного за убийство Михаила Круга не отпустили на СВО
Александр Агеев, приговоренный к пожизненному заключению по делу об убийстве певца Михаила Круга, дважды получил отказ на участие в специальной военной операции, сообщает РИА Новости.
Сотрудники ФСИН объяснили, что лица, отбывающие пожизненное лишение свободы, не могут заключить контракт для участия в СВО согласно приказу Минобороны, Минюста и МВД.
Михаил Круг погиб 1 июля 2002 года в Твери — артиста застрелили в его же доме.
Регионы России вновь атаковали беспилотники
Российские регионы снова атаковали дроны. В Минобороны РФ заявили, что средства ПВО уничтожили 11 беспилотников, два реактивных снаряда и ракеты «Точка-У» и ATACMS.
В ведомстве сообщили, что над Белгородской областью сбили два реактивных снаряда РСЗО «Ольха», ракету «Точка-У» и беспилотник, над Крымом перехватили пять ракет ATACMS и шест дронов, а также два БПЛА уничтожили над Тульской облсатью и по одному над Брянской и Калужской областями.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела в регионе пострадали два человека, а также повреждены восемь домовладений, гараж и автомобиль.
В Севастополе атака повредила три дома и автомобиль, написал губернатор Михаил Развожаев. Никто не пострадал.
Также в Минобороны заявили об уничтожении 12 безэкипажных катеров, следовавших в сторону Крыма.
В Москве перестанут строить квартиры меньше 28 метров
В Москве откажутся от строительства студий и квартир площадью меньше 28 квадратных метров. Об этом заявило РИА Недвижимость со ссылкой на письмо Москомэкспертизы.
Жилищный комплекс не относит «студию» к видам жилых помещений, в то время как минимально допустимый размер однокомнатной квартиры — 28 метров. При проектировании объектов нельзя будет отступать от минимальных значений.
При этом требования не будут распространяться на объекты, которым уже выдали заключение по проектной документации к 7 мая.
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