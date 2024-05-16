Экс-сотрудника колонии осудили в Новосибирске — из-за его халатности заключенный убил другого

Барабинский районный суд вынес приговор бывшему сотруднику исправительной колонии Владимиру Ябсу, который обвинялся в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Информация об этом опубликована на сайте суда.
В обязанности Ябса как сотрудника ИК-13 входил контроль за хранением колюще-режущего инструмента на территории исправительного учреждения. 1 марта 2023 года один из осужденных забрал из ящика в столовой колонии нож. Оружие он использовал для убийства другого заключенного. Последний получил три удара в область жизненно важных органов и умер на месте от полученных травм.
Ябс был задержан, в ходе расследования уголовного дела и во время судебных заседаний своей вины он не признал.
Вердикт Барабинского районного суда — 2,5 года условного срока. Также Владимиру Ябсу запретили занимать должности в органах власти на два года.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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