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Политика Комитет Госдумы рекомендовал отклонить законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей

Комитет Госдумы рекомендовал отклонить законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей

Не все авторы проекта согласны с этим решением

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Авторы законопроекта надеются, что им дадут доработать проект

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить законопроект, который предлагает предоставлять отсрочку от мобилизации отцам троих детей. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Законопроект предлагал предоставить отсрочку гражданам, имеющим на иждивении не четырех, а трех детей в возрасте не до шестнадцати, а до восемнадцати лет или обучающихся по очной форме — до двадцати трех лет.

В заключении за подписью главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова написано, что депутаты «с понимаем относятся к постоянному стремлению авторов законопроекта защитить максимальное число граждан от неблагоприятных для них и членов их семей последствий мобилизации», но не могут согласиться с ним, так как расширение отсрочек негативно отразится на комплектовании ВС РФ.

Одна из авторов законопроекта, председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала нам, что не участвовала в работе комитета по состоянию здоровья, но уже направила участникам письмо.

— Обратилась в комитет с письмом не рассматривать законопроект без моего участия. Заключение комитета я не видела, но видела заключение правительства о том, что он нуждается в доработке, — заявила Нина Останина.

Депутат хотела бы иметь возможность доработать проект вместе с другими его авторами, так как в указе Владимира Путина говорится, что многодетная семья начинается от трех и более детей.

— Я думаю, что указ президента распространяется и на ведомственные законодательства. Когда речь идет о мобилизации, это одна ситуация, но когда речь идет о частичной мобилизации, то отсрочке подлежат некоторые категории граждан. К ним я отношу и многодетных отцов, — заключила Нина Останина.

Напомним, что осенью 2022 года Минобороны предоставило отсрочку для отцов с тремя детьми до 16 лет. Однако в январе директиву Генштаба отменили.

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