Комитет Госдумы рекомендовал отклонить законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей

Авторы законопроекта надеются, что им дадут доработать проект Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить законопроект, который предлагает предоставлять отсрочку от мобилизации отцам троих детей. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.



Законопроект предлагал предоставить отсрочку гражданам, имеющим на иждивении не четырех, а трех детей в возрасте не до шестнадцати, а до восемнадцати лет или обучающихся по очной форме — до двадцати трех лет.



В заключении за подписью главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова написано, что депутаты «с понимаем относятся к постоянному стремлению авторов законопроекта защитить максимальное число граждан от неблагоприятных для них и членов их семей последствий мобилизации», но не могут согласиться с ним, так как расширение отсрочек негативно отразится на комплектовании ВС РФ.



Одна из авторов законопроекта, председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала нам, что не участвовала в работе комитета по состоянию здоровья, но уже направила участникам письмо.



— Обратилась в комитет с письмом не рассматривать законопроект без моего участия. Заключение комитета я не видела, но видела заключение правительства о том, что он нуждается в доработке, — заявила Нина Останина.



Депутат хотела бы иметь возможность доработать проект вместе с другими его авторами, так как в указе Владимира Путина говорится, что многодетная семья начинается от трех и более детей.



— Я думаю, что указ президента распространяется и на ведомственные законодательства. Когда речь идет о мобилизации, это одна ситуация, но когда речь идет о частичной мобилизации, то отсрочке подлежат некоторые категории граждан. К ним я отношу и многодетных отцов, — заключила Нина Останина.

