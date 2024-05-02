На Станционной загорелись склады — видео пожара, с которым борются 46 человек

2 мая на улице Станционной загорелось производственное здание. Об этом сообщает Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».
В ролике, который опубликовал канал, виден огромный столб дыма из окон. Судя по кадрам, рядом стоят люди.
— Читатели сообщают, что горит производственный корпус, — говорится в посте.
— 2 мая поступило сообщение о пожаре в производственно-складском здании в Ленинском районе Новосибирска. К тушению привлечены 13 единиц техники, 46 человек личного состава, — сообщает ГУ МЧС по НСО.
Недавно на Родниках гаражный кооператив загорелся: НГС публиковал видео клубов черного дыма. Ранее в Мошковском районе огонь окружил поселок.