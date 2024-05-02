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Происшествия На Станционной загорелись склады — видео пожара, с которым борются 46 человек

На Станционной загорелись склады — видео пожара, с которым борются 46 человек

На место отправили также 13 единиц техники

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Кадры с ЧП появились в соцсетях

2 мая на улице Станционной загорелось производственное здание. Об этом сообщает Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

В ролике, который опубликовал канал, виден огромный столб дыма из окон. Судя по кадрам, рядом стоят люди.

— Читатели сообщают, что горит производственный корпус, — говорится в посте.

Видео с места произошедшего

— 2 мая поступило сообщение о пожаре в производственно-складском здании в Ленинском районе Новосибирска. К тушению привлечены 13 единиц техники, 46 человек личного состава, — сообщает ГУ МЧС по НСО.

Если вы стали очевидцем пожара, свяжитесь с редакцией
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Недавно на Родниках гаражный кооператив загорелся: НГС публиковал видео клубов черного дыма. Ранее в Мошковском районе огонь окружил поселок.

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