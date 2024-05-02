НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

6 м/c,

южн.

 740мм 86%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,78
EUR 98,03
Реклама

СРОЧНО

Видео из села, где люди плывут мимо домов

Голосуем на Народной премии
Что накрыть на пасхальный стол
Где построят новые мосты
Кого посадили этой весной
Как провести майские
Убытки сервисов доставки
Идти к врачу или нет
Вопросы ЕГЭ по истории
Онлайн-неделя моды
НГС в Telegram
Развлечения обзор Рыбам — много денег, Львам — успех вдали от дома: астропрогноз на май для всех знаков зодиака от Тамары Глобы

Рыбам — много денег, Львам — успех вдали от дома: астропрогноз на май для всех знаков зодиака от Тамары Глобы

Многих в ближайшее время ждут приятные перемены

2 218
7 комментариев
Многие знаки зодиака в мае 2024 года ждут серьезные перемены, и для кого-то они будут не самыми приятными

В начале каждого месяца нам всем хотелось бы знать, какая погода будет в ближайшее время и к чему готовит нас Вселенная. Недавно мы уже давали прогноз погоды на лето 2024 года, а теперь поговорим об изменениях, к которым стоит быть готовыми всем знакам зодиака. Как утверждает в своем гороскопе астролог Тамара Глоба, перемены будут серьезные.

Овен

Если вы родились под знаком Овна, будьте готовы к тому, что в ближайший месяц вас с разных сторон будут окружать новые возможности. Ваши дни будут наполнены интересными встречами, новыми знакомствами и перспективами. Особенно если вы будете достаточно активны. В мае также можете смело браться за проекты, которыми раньше и не рискнули бы заниматься.

Кроме того, в мае вас ждут поездки, важные события и приключения. Появится возможность хорошо заработать, приобрести что-то стоящее и развить новое дело — практически любая ваша идея получит воплощение и будет успешной.

Успех ждет вас также в спорте и в личных делах.

Телец

У Тельцов май пройдет под знаком любви. Так что, если у вас еще нет второй половины, вероятнее всего, именно в последний весенний месяц вы ей обзаведетесь. В мае к вам вообще будет повышенное внимание.

Вместе с тем возможны трудности в личных делах или с детьми, но близкие всегда готовый прийти на помощь, так что все сложности вы одолеете на раз-два. Как будто это награда за то, что вы пережили ранее, или аванс судьбы.

А еще май для Тельцов — подходящее время для беременности или зачатия. В том числе можно задумать рождение нового проекта, к которому у вас лежит душа.

Май также удачное время для учебы. Ваш ум принесет вам приличные деньги, уважение, признание, а в конце месяца стоит ждать солидную прибыль.

Близнецы

А вот Близнецам в мае стоит внимательнее присмотреться к отношениям с друзьями — некоторые из них скоро станут вашими надежными бизнес-партнерами. Они подтолкнут вас на новый путь, который принесет любопытные проекты. Причем покровительницами будут женщины, а мужчины будут помогать на каждом шагу. С такой поддержкой вам останется только не прекращать генерировать идеи.

Причем проекты, задуманные в мае, окажутся долгосрочными и будут реализовываться постепенно в разные годы. Так что скорее завершайте неоконченные дела и беритесь за новые.

Рак

Ракам в мае тоже по пути с друзьями. Они подскажут вам идеи для новых творческих задумок и приятных перемен, касающихся личной жизни. Причем в основном подталкивать вас на новые проекты (и помогать их реализовывать) будут женщины.

Но будьте готовы к тому, что проектов окажется так много, что вам порой тяжеловато будет справляться с ними одновременно. Проявите активность, и в конце месяца вам воздастся. Например, начальство, присмотревшись к вам и вашим талантам, придет с таким предложением, от которого будет зависеть ваше обеспеченное будущее.

Лев

У Львов май выдастся любопытным. С одной стороны, вас ждет большой успех вдали от дома, новые знакомства и перспективы для интеллектуального развития и обучения. С другой стороны, в мае вы утратите активность в своей деятельности.

Вдали от дома может быть любовь, возникнут новые встречи, которые изменят вашу личную жизнь. Подруги, вышестоящие женщины, во многом будут вам помогать. Неожиданно придет предложение о новой работе, возможно, уйдете с прежнего места. Старые проекты принесут потери.

Дева

Девам стоит готовиться к путешествиям. Это будет прекрасное время для отдыха, развития талантов и открытия новых перспектив, но всё это потребует финансовых вложений. Так что придется свести дебит с кредитом, рассчитать расходы и доходы и в целом местами стоит быть экономнее.

В мае возникнут задачи, касающиеся карьерных возможностей. Не разбрасывайтесь словами и временем, определите главные цели, при необходимости повысьте квалификацию или пройдите обучение, чтобы легче продвинуться в делах. Особенные успехи у Дев будут связаны с торговлей и дорогами.

Весы

Для Весов май станет временем переоценки. Духовные ценности в этом месяце выйдут на первый план, а материальные станут не так важны. Перемены будут и в отношениях с коллективом. Кстати, именно благодаря людям, готовым пойти вам навстречу, вас ждут успехи в работе. В то же время возможны споры. Как с партнерами, так и с давними оппонентами. Особенно в первой половине месяца.

В мае вас ждут также новые встречи и возможности. Они помогут вам не только в личном, но и в деловых проектах.

Скорпион

Наибольшую роль в вашей жизни в мае сыграет семья. В середине месяца могут измениться отношения с друзьями, поэтому стоить внимательно присмотреться к тем, кто вас окружает.

В то же время партнеры дадут возможность переоценить ваши личные дела и работу, научат действовать не в одиночку, а в сотрудничестве с другими людьми. К концу мая наладятся материальные дела.

А еще май для Скорпионов будет периодом, когда нужно обратить внимание на здоровье.

Стрелец

Стрельцов ждут значительные успехи в работе. Если ваши дела могли принести трудности и серьезные проблемы, то всё завершится.

Заодно откроются возможности для любви, детей, путешествий, спорта. Вряд ли в мае что-то буде вас занимать больше, чем будущее ваших детей.

В конце месяца большую роль в ваших делах сыграют семья и успешные партнеры. Идите им навстречу, работайте в коллективе, помогайте друг другу.

Козерог

Козерогам май преподнесет интересные интеллектуальные и творческие проекты. Работа будет радовать.

Май также прекрасно подходит для зачатия или беременности, а если ничего такого не планируете, то этот период подойдет для ремонта, переездов и решения будущего ваших детей. Вы вообще будете поглощены делами домашних, часто станете задумывать о том, чтобы перестроить жилье.

Если же вы из тех Козерогов, кто собирается в мае как следует отдохнуть, знайте, что этот отдых точно будет незабываемым. Не исключено, что он принесет вам новую любовь.

Водолей

В мае вы сможете реализовать все свои гениальные планы и идеи. Правда, не в одиночестве — поддержка со стороны вам очень пригодится. Так что, если кто-то из родственников, друзей и знакомых предложит руку помощи, не отказывайтесь.

Также май для вас — идеальное время для поездок и торговли, пополнения кошелька и расширения имущества. Но расходов избежать тоже не получится.

В конце месяца своими успехами вас порадуют дети.

Рыбы

У Рыб в мае открывается период хороших заработков. Причем особенно хорошо пополнить свои счета получится у тех Рыб, кто занят интеллектуальным трудом. Вам хватит не только на приятные мелочи, но и на крупные покупки, такие как недвижимость.

Кроме того, вместе с хорошими знакомыми или родными людьми вы запустите интересные проекты, которые практически сразу принесут отдачу.

Для путешествий, обучения и преподавания май тоже будет удачным временем. А еще май для вас будет удачным временем для ремонта или переезда в другой город.

ПО ТЕМЕ
Гороскоп Тамара Глоба Знаки зодиака Телец Лев Рыбы Водолей Козерог Стрелец Скорпион Весы Дева Рак Близнецы Овен Май
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Недоступная среда: молодые родители попробовали проехать с коляской в новосибирском метро — почему это нереально
Алексей Тихонов
Мнение
Время манипуляций и интриг: начинается ретроградный Плутон — на что он может влиять
Марина Шумкина
Мнение
Водолеям — выигрыш, Козерогам — отговорки: чего ждать в мае всем знакам Зодиака. Таро-прогноз
Анастасия Першина
Рекомендуем
Знакомства

Илья,  45

Наталья,  44

Серж,  39

i60463689,  62

Владимир,  47

Елена,  51

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

теплицы

31 500 ₽

Добавить объявление