Рыбам — много денег, Львам — успех вдали от дома: астропрогноз на май для всех знаков зодиака от Тамары Глобы

Многие знаки зодиака в мае 2024 года ждут серьезные перемены, и для кого-то они будут не самыми приятными Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы











В начале каждого месяца нам всем хотелось бы знать, какая погода будет в ближайшее время и к чему готовит нас Вселенная. Недавно мы уже давали прогноз погоды на лето 2024 года, а теперь поговорим об изменениях, к которым стоит быть готовыми всем знакам зодиака. Как утверждает в своем гороскопе астролог Тамара Глоба, перемены будут серьезные.

Овен

Если вы родились под знаком Овна, будьте готовы к тому, что в ближайший месяц вас с разных сторон будут окружать новые возможности. Ваши дни будут наполнены интересными встречами, новыми знакомствами и перспективами. Особенно если вы будете достаточно активны. В мае также можете смело браться за проекты, которыми раньше и не рискнули бы заниматься.

Кроме того, в мае вас ждут поездки, важные события и приключения. Появится возможность хорошо заработать, приобрести что-то стоящее и развить новое дело — практически любая ваша идея получит воплощение и будет успешной.

Успех ждет вас также в спорте и в личных делах.

Телец

У Тельцов май пройдет под знаком любви. Так что, если у вас еще нет второй половины, вероятнее всего, именно в последний весенний месяц вы ей обзаведетесь. В мае к вам вообще будет повышенное внимание.

Вместе с тем возможны трудности в личных делах или с детьми, но близкие всегда готовый прийти на помощь, так что все сложности вы одолеете на раз-два. Как будто это награда за то, что вы пережили ранее, или аванс судьбы.

А еще май для Тельцов — подходящее время для беременности или зачатия. В том числе можно задумать рождение нового проекта, к которому у вас лежит душа.

Май также удачное время для учебы. Ваш ум принесет вам приличные деньги, уважение, признание, а в конце месяца стоит ждать солидную прибыль.

Близнецы

А вот Близнецам в мае стоит внимательнее присмотреться к отношениям с друзьями — некоторые из них скоро станут вашими надежными бизнес-партнерами. Они подтолкнут вас на новый путь, который принесет любопытные проекты. Причем покровительницами будут женщины, а мужчины будут помогать на каждом шагу. С такой поддержкой вам останется только не прекращать генерировать идеи.

Причем проекты, задуманные в мае, окажутся долгосрочными и будут реализовываться постепенно в разные годы. Так что скорее завершайте неоконченные дела и беритесь за новые.

Рак

Ракам в мае тоже по пути с друзьями. Они подскажут вам идеи для новых творческих задумок и приятных перемен, касающихся личной жизни. Причем в основном подталкивать вас на новые проекты (и помогать их реализовывать) будут женщины.

Но будьте готовы к тому, что проектов окажется так много, что вам порой тяжеловато будет справляться с ними одновременно. Проявите активность, и в конце месяца вам воздастся. Например, начальство, присмотревшись к вам и вашим талантам, придет с таким предложением, от которого будет зависеть ваше обеспеченное будущее.

Лев

У Львов май выдастся любопытным. С одной стороны, вас ждет большой успех вдали от дома, новые знакомства и перспективы для интеллектуального развития и обучения. С другой стороны, в мае вы утратите активность в своей деятельности.

Вдали от дома может быть любовь, возникнут новые встречи, которые изменят вашу личную жизнь. Подруги, вышестоящие женщины, во многом будут вам помогать. Неожиданно придет предложение о новой работе, возможно, уйдете с прежнего места. Старые проекты принесут потери.



Дева

Девам стоит готовиться к путешествиям. Это будет прекрасное время для отдыха, развития талантов и открытия новых перспектив, но всё это потребует финансовых вложений. Так что придется свести дебит с кредитом, рассчитать расходы и доходы и в целом местами стоит быть экономнее.



В мае возникнут задачи, касающиеся карьерных возможностей. Не разбрасывайтесь словами и временем, определите главные цели, при необходимости повысьте квалификацию или пройдите обучение, чтобы легче продвинуться в делах. Особенные успехи у Дев будут связаны с торговлей и дорогами.



Весы

Для Весов май станет временем переоценки. Духовные ценности в этом месяце выйдут на первый план, а материальные станут не так важны. Перемены будут и в отношениях с коллективом. Кстати, именно благодаря людям, готовым пойти вам навстречу, вас ждут успехи в работе. В то же время возможны споры. Как с партнерами, так и с давними оппонентами. Особенно в первой половине месяца.

В мае вас ждут также новые встречи и возможности. Они помогут вам не только в личном, но и в деловых проектах.



Скорпион

Наибольшую роль в вашей жизни в мае сыграет семья. В середине месяца могут измениться отношения с друзьями, поэтому стоить внимательно присмотреться к тем, кто вас окружает.

В то же время партнеры дадут возможность переоценить ваши личные дела и работу, научат действовать не в одиночку, а в сотрудничестве с другими людьми. К концу мая наладятся материальные дела.

А еще май для Скорпионов будет периодом, когда нужно обратить внимание на здоровье.



Стрелец

Стрельцов ждут значительные успехи в работе. Если ваши дела могли принести трудности и серьезные проблемы, то всё завершится.

Заодно откроются возможности для любви, детей, путешествий, спорта. Вряд ли в мае что-то буде вас занимать больше, чем будущее ваших детей.

В конце месяца большую роль в ваших делах сыграют семья и успешные партнеры. Идите им навстречу, работайте в коллективе, помогайте друг другу.

Козерог

Козерогам май преподнесет интересные интеллектуальные и творческие проекты. Работа будет радовать.

Май также прекрасно подходит для зачатия или беременности, а если ничего такого не планируете, то этот период подойдет для ремонта, переездов и решения будущего ваших детей. Вы вообще будете поглощены делами домашних, часто станете задумывать о том, чтобы перестроить жилье.

Если же вы из тех Козерогов, кто собирается в мае как следует отдохнуть, знайте, что этот отдых точно будет незабываемым. Не исключено, что он принесет вам новую любовь.

Водолей

В мае вы сможете реализовать все свои гениальные планы и идеи. Правда, не в одиночестве — поддержка со стороны вам очень пригодится. Так что, если кто-то из родственников, друзей и знакомых предложит руку помощи, не отказывайтесь.

Также май для вас — идеальное время для поездок и торговли, пополнения кошелька и расширения имущества. Но расходов избежать тоже не получится.

В конце месяца своими успехами вас порадуют дети.

Рыбы

У Рыб в мае открывается период хороших заработков. Причем особенно хорошо пополнить свои счета получится у тех Рыб, кто занят интеллектуальным трудом. Вам хватит не только на приятные мелочи, но и на крупные покупки, такие как недвижимость.

Кроме того, вместе с хорошими знакомыми или родными людьми вы запустите интересные проекты, которые практически сразу принесут отдачу.