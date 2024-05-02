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Весна Холод, слякоть и метель: Новосибирск накрыла непогода — 10 фото с промозглых улиц

Холод, слякоть и метель: Новосибирск накрыла непогода — 10 фото с промозглых улиц

Не забывайте зонтики!

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Новосибирцы готовились к дождю, а пошел снег

Новосибирск накрыла непогода — сильный ветер и снег. В итоге город опять превратился в большую лужу. Синоптики предупредили, что снегопады в Сибири в мае не редкость, а скорее правило. Волноваться стоит только части дачников.

Фотокорреспондент НГС прогулялся по Новосибирску. Смотрим, как на улице стало неуютно, промозгло и очень ждем тепла.

Сегодня в течение дня мокрый снег может сменяться дождем и наоборот, поэтому зонтики стоит брать с собой в любом случае. По данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас на улице +2 градуса, но ощущается на -7 градусов. Ожидается, что осадки прекратятся этой ночью.

Многие пытаются защититься от непогоды с помощью зонтиков
На дорогах сразу же появились большие лужи
Сначала была метель, но потом ветер стих
Весна в Сибири сурова
Снег не ложится ни на ветки, ни на землю, и очень быстро тает
Первая декада мая не будет баловать новосибирцев
В городе очень промозгло
В первой декаде мая средняя температура воздуха ожидается ниже нормы на 1–2 градуса
В прошлом году в Новосибирске май тоже начался со снегопада: читатели НГС тогда прислали в редакцию по-настоящему зимние фото.

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