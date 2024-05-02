Холод, слякоть и метель: Новосибирск накрыла непогода — 10 фото с промозглых улиц

Новосибирцы готовились к дождю, а пошел снег Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирск накрыла непогода — сильный ветер и снег. В итоге город опять превратился в большую лужу. Синоптики предупредили, что снегопады в Сибири в мае не редкость, а скорее правило. Волноваться стоит только части дачников.

Фотокорреспондент НГС прогулялся по Новосибирску. Смотрим, как на улице стало неуютно, промозгло и очень ждем тепла.

Сегодня в течение дня мокрый снег может сменяться дождем и наоборот, поэтому зонтики стоит брать с собой в любом случае. По данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас на улице +2 градуса, но ощущается на -7 градусов. Ожидается, что осадки прекратятся этой ночью.

Многие пытаются защититься от непогоды с помощью зонтиков Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На дорогах сразу же появились большие лужи Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сначала была метель, но потом ветер стих Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Весна в Сибири сурова Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Снег не ложится ни на ветки, ни на землю, и очень быстро тает Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Первая декада мая не будет баловать новосибирцев Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В городе очень промозгло Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В первой декаде мая средняя температура воздуха ожидается ниже нормы на 1–2 градуса Источник: Александр Ощепков / NGS.RU









