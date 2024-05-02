Холод, слякоть и метель: Новосибирск накрыла непогода — 10 фото с промозглых улиц

Фотокорреспондент НГС прогулялся по Новосибирску. Смотрим, как на улице стало неуютно, промозгло и очень ждем тепла.
Сегодня в течение дня мокрый снег может сменяться дождем и наоборот, поэтому зонтики стоит брать с собой в любом случае. По данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас на улице +2 градуса, но ощущается на -7 градусов. Ожидается, что осадки прекратятся этой ночью.
В прошлом году в Новосибирске май тоже начался со снегопада: читатели НГС тогда прислали в редакцию по-настоящему зимние фото.
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