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Животные «Шебутные, но в меру»: милую девочку корги продают в Новосибирске — за щенка хотят 80 тысяч рублей

«Шебутные, но в меру»: милую девочку корги продают в Новосибирске — за щенка хотят 80 тысяч рублей

Собака родилась в марте

2 240
18 комментариев
Щенок любит сидеть на руках

На сайте объявлений продают щенка вельш-корги пемброк — девочку. Цена составляет 80 000 рублей. Сейчас собака находится в Красноярске, но новым владельцам ее будут готовы доставить в Новосибирск. Об этом НГС рассказала Анфиса, владелица питомника, который предлагает животное.

По словам девушки, родители выставленной собаки — чемпионы. Щенок родился 18 марта и уже в этом мае будет готов отправиться к будущим хозяевам. Корги, говорит Анфиса, с озорным характером, любит плюшевые игрушки для животных.

— По характеру щенки (их родилось несколько — другой уже был забронирован. — Прим. Ред.) шебутные, но в меру. Очень задорные. Кушают несколько раз в день, любят сидеть на ручках, — говорит владелица питомника.

Анфиса отметила, что, как и с другими породами, важно ухаживать за глазами и ушами корги, а также мыть собаку по мере загрязнения.

— Так как эта порода на коротких ножках, очень часто в сырую погоду пузико грязное. Можно поставить в ванну и сполоснуть теплой водой, — продолжает продавец. — Важна стрижка когтей каждые 10–14 дней.

Кроме того, в Новосибирске продают щенков австралийской овчарки. Цены на них доходят до 120 000 рублей.

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Новосибирск Красноярск Корги Животные Собаки
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