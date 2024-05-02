«Шебутные, но в меру»: милую девочку корги продают в Новосибирске — за щенка хотят 80 тысяч рублей

Щенок любит сидеть на руках Источник: предоставлено владелицей питомника Анфисой











На сайте объявлений продают щенка вельш-корги пемброк — девочку. Цена составляет 80 000 рублей. Сейчас собака находится в Красноярске, но новым владельцам ее будут готовы доставить в Новосибирск. Об этом НГС рассказала Анфиса, владелица питомника, который предлагает животное.



По словам девушки, родители выставленной собаки — чемпионы. Щенок родился 18 марта и уже в этом мае будет готов отправиться к будущим хозяевам. Корги, говорит Анфиса, с озорным характером, любит плюшевые игрушки для животных.



— По характеру щенки (их родилось несколько — другой уже был забронирован. — Прим. Ред.) шебутные, но в меру. Очень задорные. Кушают несколько раз в день, любят сидеть на ручках, — говорит владелица питомника.



Анфиса отметила, что, как и с другими породами, важно ухаживать за глазами и ушами корги, а также мыть собаку по мере загрязнения.



— Так как эта порода на коротких ножках, очень часто в сырую погоду пузико грязное. Можно поставить в ванну и сполоснуть теплой водой, — продолжает продавец. — Важна стрижка когтей каждые 10–14 дней.



Кроме того, в Новосибирске продают щенков австралийской овчарки. Цены на них доходят до 120 000 рублей.

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