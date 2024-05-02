В Новосибирском зоопарке львица прогулялась по вольеру вальяжной походкой — видео с грациозной кошкой

Львица скрестила лапы Источник: Сергей Ильтяков / «ВКонтакте»











В Новосибирском зоопарке львица Найтирия вальяжно прошлась по вольеру, после чего легла и стала внимательно смотреть по сторонам. Это попало на видео, которое на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал постоянный гость зоопарка Сергей Ильтяков.



Как уточняет в своем посте автор, он снял ролик с львицей 30 апреля 2024 года.

Видео с львицей, которая периодически зевает Источник: Сергей Ильтяков / «ВКонтакте»

Дикая кошка обошла территорию, походила вдоль ограждения. После этого Найтирия легла на землю, скрестила передние лапы и, как царица, приподняла подбородок.



Недавно в Новосибирском зоопарке устроили показательное кормление львицы — НГС публиковал видео с дикой кошкой, которой на обед принесли свежее мясо.

Ранее морские львицы из Чили встретились в Новосибирске после десяти лет разлуки: вместе они проходили дрессировку в Крыму, но их разделили. Также НГС показывал, как в зоопарке развлекаются белые медвежата.

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