В Новосибирском зоопарке львица прогулялась по вольеру вальяжной походкой — видео с грациозной кошкой

В Новосибирском зоопарке львица Найтирия вальяжно прошлась по вольеру, после чего легла и стала внимательно смотреть по сторонам. Это попало на видео, которое на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал постоянный гость зоопарка Сергей Ильтяков.
Как уточняет в своем посте автор, он снял ролик с львицей 30 апреля 2024 года.
Дикая кошка обошла территорию, походила вдоль ограждения. После этого Найтирия легла на землю, скрестила передние лапы и, как царица, приподняла подбородок.
Недавно в Новосибирском зоопарке устроили показательное кормление львицы — НГС публиковал видео с дикой кошкой, которой на обед принесли свежее мясо.
Ранее морские львицы из Чили встретились в Новосибирске после десяти лет разлуки: вместе они проходили дрессировку в Крыму, но их разделили. Также НГС показывал, как в зоопарке развлекаются белые медвежата.