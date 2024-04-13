Не смогла устоять: в новосибирском зоопарке устроили показательное кормление львицы — смотрим видео

В нашем зоопарке львы содержатся c 1950-х годов Источник: Новосибирский зоопарк, В. Габов











В новосибирском зоопарке устроили показательное кормление рысей в субботу, 13 апреля. Об этом сообщили в телеграм-канале зоопарка.



Львице поставили в вольер коробку с сюрпризом. Но дикая кошка была очень осторожна и осмотрительна. Прежде чем полакомиться угощением, львица несколько раз посмотрела по сторонам в поисках возможного конкурента и, лишь убедившись в безопасности, схватила добычу и отправилась на обед.

Источник: Новосибирский зоопарк

В новосибирском зоопарке львы содержатся c 1950-х годов. Сначала на зиму их переводили в зимний павильон, но сейчас они содержатся на открытом воздухе круглый год. За последние 50 лет в зоопарке родилось 80 львят.

