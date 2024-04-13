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Животные Не смогла устоять: в новосибирском зоопарке устроили показательное кормление львицы — смотрим видео

Не смогла устоять: в новосибирском зоопарке устроили показательное кормление львицы — смотрим видео

Дикой кошке на обед принесли свежее мясо

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В нашем зоопарке львы содержатся c 1950-х годов

В новосибирском зоопарке устроили показательное кормление рысей в субботу, 13 апреля. Об этом сообщили в телеграм-канале зоопарка.

Львице поставили в вольер коробку с сюрпризом. Но дикая кошка была очень осторожна и осмотрительна. Прежде чем полакомиться угощением, львица несколько раз посмотрела по сторонам в поисках возможного конкурента и, лишь убедившись в безопасности, схватила добычу и отправилась на обед.

В новосибирском зоопарке львы содержатся c 1950-х годов. Сначала на зиму их переводили в зимний павильон, но сейчас они содержатся на открытом воздухе круглый год. За последние 50 лет в зоопарке родилось 80 львят.

Ранее в новосибирский зоопарк начал переговоры с зоопарками России и Средней Азии, чтобы получить в свою коллекцию самца льва. Предыдущий умер почти два года назад, Сэм прожил в Новосибирске 13 лет.

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