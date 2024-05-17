Настя Ивлеева помогла бойцам СВО, чем вызвала гнев волонтеров. Что их не устроило

Настя Ивлеева известна своим эпатажем. Именно это и не понравилось забайкальским волонтерам Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Одиозная телеведущая Настя Ивлеева решила сделать доброе дело и помочь бойцам СВО из Забайкалья, всего на это дело она пожертвовала 500 тысяч рублей, а потом разразился скандал: с одной стороны, военные ей благодарны, с другой стороны — нашлись недовольные. Волонтеры считают, что шлейф ее популярности может негативно отразиться на всей помощи фронту. В чем суть конфликта — в материале наших коллег из «Чита.Ру».



Настя Ивлеева была организатором голой вечеринки. После скандала она полностью пропала из инфополя: блогерша удалила все свои посты из Instagram* (деятельность корпорации Meta и ее сервиса Instagram признана экстремистской и запрещена в РФ), а в Telegram ограничивалась только постами о выборах, государственных праздниках и трагедии в «Крокусе». Большое интервью ресторатору и блогеру Андрею Третьякову она дала в начале мая. В нем она рассказала о своей жизни в последние месяцы.

Что не понравилось волонтерам в помощи Ивлеевой

Настя Ивлеева помогла купить чай, консервы, крупы и сигареты для участников СВО из Забайкалья. Военнослужащие записали видео, в котором поблагодарили блогера.



— Мы, военнослужащие Восточного военного округа, от всей души благодарим вас за оказанное материальное содействие в приобретении гуманитарного имущества, которое нам так необходимо. Мы желаем вам всего самого доброго, творческих успехов. Победа будет за нами, — сказал один из бойцов.

Источник: предоставлено Романом Манухиным

Помощь от Ивлеевой не понравилась волонтеру СВО Светлане Изумрудовой. Она заявила, что такая помощь похожа на отстирывание белья после голой вечеринки, поэтому бойцам не стоило принимать помощь.



— Это удар в спину, удар ниже пояса. Мы помогаем ребятам, которые находятся на СВО, с добрыми помыслами, а она обеляет себя, пытается вернуться на сцену, чтобы занять умы молодежи. Нам не нужна такая помощь. После голой вечеринки многие ребята с СВО писали в адрес Ивлеевой: «Не вздумайте приезжать к нам отстирывать свое белье». Я сомневаюсь, что ребята на видео сами сказали благодарность, скорее всего, им дали написанный текст. Сегодня разговаривали с парнем, приехавшим в Читу после ранения. Он сказал, что нам такие деньги не нужны, чтобы помочь таким людям вернуться на сцену. Уж продукты с сигаретами бойцы могут сами себе купить, с его слов. У нас в Забайкалье очень много волонтерских групп, все участвуют в помощи, в том числе пожилые и дети. Люди шьют, плетут сети. Продуктов на СВО хватает, — сказала Изумрудова.



Она отметила, что ей «больно и обидно» от этого факта, так как он может повлиять на репутацию забайкальских бойцов:



— Другие военнослужащие на линии боестолкновения увидят это видео и обгадят Ивлееву за ее мелочность, достанется и нашим мальчишкам. А они такого не заслужили — их просто подставили. Интересно было бы узнать, кто решил взять деньги у Ивлеевой и кто решил купить на них продукты. Такое решение волонтеры не поддерживают. Ивлееву одобрят такие же, как она, которые лишены возможности ездить, выступать, зарабатывать деньги и вести вольготную жизнь. Простой народ, люди, которые на фронт работают, ее не поддержат.

Между тем сама Ивлеева говорит, что она оказывала помощь солдатам еще до ситуации с голой вечеринкой.

— В моем окружении есть люди, которые оказывают поддержку фронту. На их примере я стала делать то же самое. Эта поддержка разного характера. Более того, у меня есть видео бойцов, которые отправляют мне благодарности», — отметила одиозная ведущая на YouTube-канале «Лука Ебков».