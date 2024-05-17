Настя Ивлеева помогла бойцам СВО, чем вызвала гнев волонтеров. Что их не устроило

Одиозная телеведущая Настя Ивлеева решила сделать доброе дело и помочь бойцам СВО из Забайкалья, всего на это дело она пожертвовала 500 тысяч рублей, а потом разразился скандал: с одной стороны, военные ей благодарны, с другой стороны — нашлись недовольные. Волонтеры считают, что шлейф ее популярности может негативно отразиться на всей помощи фронту. В чем суть конфликта — в материале наших коллег из «Чита.Ру».
Настя Ивлеева была организатором голой вечеринки. После скандала она полностью пропала из инфополя: блогерша удалила все свои посты из Instagram* (деятельность корпорации Meta и ее сервиса Instagram признана экстремистской и запрещена в РФ), а в Telegram ограничивалась только постами о выборах, государственных праздниках и трагедии в «Крокусе». Большое интервью ресторатору и блогеру Андрею Третьякову она дала в начале мая. В нем она рассказала о своей жизни в последние месяцы.
Что не понравилось волонтерам в помощи Ивлеевой
Настя Ивлеева помогла купить чай, консервы, крупы и сигареты для участников СВО из Забайкалья. Военнослужащие записали видео, в котором поблагодарили блогера.
— Мы, военнослужащие Восточного военного округа, от всей души благодарим вас за оказанное материальное содействие в приобретении гуманитарного имущества, которое нам так необходимо. Мы желаем вам всего самого доброго, творческих успехов. Победа будет за нами, — сказал один из бойцов.
Помощь от Ивлеевой не понравилась волонтеру СВО Светлане Изумрудовой. Она заявила, что такая помощь похожа на отстирывание белья после голой вечеринки, поэтому бойцам не стоило принимать помощь.
— Это удар в спину, удар ниже пояса. Мы помогаем ребятам, которые находятся на СВО, с добрыми помыслами, а она обеляет себя, пытается вернуться на сцену, чтобы занять умы молодежи. Нам не нужна такая помощь. После голой вечеринки многие ребята с СВО писали в адрес Ивлеевой: «Не вздумайте приезжать к нам отстирывать свое белье». Я сомневаюсь, что ребята на видео сами сказали благодарность, скорее всего, им дали написанный текст. Сегодня разговаривали с парнем, приехавшим в Читу после ранения. Он сказал, что нам такие деньги не нужны, чтобы помочь таким людям вернуться на сцену. Уж продукты с сигаретами бойцы могут сами себе купить, с его слов. У нас в Забайкалье очень много волонтерских групп, все участвуют в помощи, в том числе пожилые и дети. Люди шьют, плетут сети. Продуктов на СВО хватает, — сказала Изумрудова.
Она отметила, что ей «больно и обидно» от этого факта, так как он может повлиять на репутацию забайкальских бойцов:
— Другие военнослужащие на линии боестолкновения увидят это видео и обгадят Ивлееву за ее мелочность, достанется и нашим мальчишкам. А они такого не заслужили — их просто подставили. Интересно было бы узнать, кто решил взять деньги у Ивлеевой и кто решил купить на них продукты. Такое решение волонтеры не поддерживают. Ивлееву одобрят такие же, как она, которые лишены возможности ездить, выступать, зарабатывать деньги и вести вольготную жизнь. Простой народ, люди, которые на фронт работают, ее не поддержат.
Между тем сама Ивлеева говорит, что она оказывала помощь солдатам еще до ситуации с голой вечеринкой.
— В моем окружении есть люди, которые оказывают поддержку фронту. На их примере я стала делать то же самое. Эта поддержка разного характера. Более того, у меня есть видео бойцов, которые отправляют мне благодарности», — отметила одиозная ведущая на YouTube-канале «Лука Ебков».
А вы как считаете, может помощь оскорбить?