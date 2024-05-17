Volkswagen влетел в припаркованный КАМАЗ и загорелся — водитель погиб на трассе в Новосибирской области

ДТП произошло утром в пятницу Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











В Новосибирской области сегодня, 17 мая, утром произошло смертельное ДТП на федеральной трассе. Сообщение о происшествии поступило в 9:02. Авария случилась на 70-м километре трассы Р-255.

Как рассказали в социальных сетях службы 112, автомобиль Volkswagen врезался в припаркованный на обочине КАМАЗ. От столкновения водитель Volkswagen скончался на месте, а сам автомобиль загорелся.

На месте работают службы 01, 02, 03, ЕДДС. Корреспондент НГС обратилась за подробностями в ГИБДД Новосибирской области. На момент публикации ответа не было.