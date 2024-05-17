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Происшествия Volkswagen влетел в припаркованный КАМАЗ и загорелся — водитель погиб на трассе в Новосибирской области

Volkswagen влетел в припаркованный КАМАЗ и загорелся — водитель погиб на трассе в Новосибирской области

На месте работают экстренные службы

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ДТП произошло утром в пятницу

В Новосибирской области сегодня, 17 мая, утром произошло смертельное ДТП на федеральной трассе. Сообщение о происшествии поступило в 9:02. Авария случилась на 70-м километре трассы Р-255.

Как рассказали в социальных сетях службы 112, автомобиль Volkswagen врезался в припаркованный на обочине КАМАЗ. От столкновения водитель Volkswagen скончался на месте, а сам автомобиль загорелся.

На месте работают службы 01, 02, 03, ЕДДС. Корреспондент НГС обратилась за подробностями в ГИБДД Новосибирской области. На момент публикации ответа не было.

Если вы были очевидцем ДТП или знаете погибшего водителя, свяжитесь с редакцией НГС.
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Вчера, 16 мая, стало известно, что 16-летний подросток получил серьезные травмы в ночном ДТП в Черепановском районе Новосибирска. Он ехал в половине второго ночи по трассе на мотоцикле и оказался под колесами автомобиля.

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ДТП Новосибирская область Трасса 112
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