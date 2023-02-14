Морские львицы из Чили встретились в Новосибирске после 10 лет разлуки

Две морские львицы Лили и Мэри встретились в Новосибирске после 10 лет разлуки. Они вдвоем приехали из Чили и проходили дрессировку в Крыму, но потом их разделили. Теперь львицы будут выступать вместе в Новосибирске.
Как объяснили в пресс-службе центра океанографии и морской биологии «Дельфиния», они вместе приехали с побережья Чили и учились в Крыму, после Мэри отправилась в Турцию, но уже 6 лет она выступает в Новосибирске, а Лили осталась в Ялте.
— Сейчас, при встрече, морские львицы сначала долго принюхивались, но узнали друг друга и живут дружно, — объяснила старший тренер центра «Дельфиния» Дарья Глухова, которая тогда встречала маленьких львят в Крыму.
Морские львицы росли вместе, Мэри была коричневая, очень маленькая и пугливая. Лили наоборот была хулиганкой стального цвета и чуть крупнее, она даже прокусила две пары сапог тренера.
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Летом морские львицы выступят вместе в новосибирском центре океанографии и морской биологии «Дельфиния».
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