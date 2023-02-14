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Морские львицы из Чили встретились в Новосибирске после 10 лет разлуки

Они вместе проходили дрессировку в Крыму, но их разделили

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Львица приехала из Ялты

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Две морские львицы Лили и Мэри встретились в Новосибирске после 10 лет разлуки. Они вдвоем приехали из Чили и проходили дрессировку в Крыму, но потом их разделили. Теперь львицы будут выступать вместе в Новосибирске.

Как объяснили в пресс-службе центра океанографии и морской биологии «Дельфиния», они вместе приехали с побережья Чили и учились в Крыму, после Мэри отправилась в Турцию, но уже 6 лет она выступает в Новосибирске, а Лили осталась в Ялте.

— Сейчас, при встрече, морские львицы сначала долго принюхивались, но узнали друг друга и живут дружно, — объяснила старший тренер центра «Дельфиния» Дарья Глухова, которая тогда встречала маленьких львят в Крыму.

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Видео: предоставлено пресс-службой «Дельфинии»

Морские львицы росли вместе, Мэри была коричневая, очень маленькая и пугливая. Лили наоборот была хулиганкой стального цвета и чуть крупнее, она даже прокусила две пары сапог тренера.

Южный морской лев (лат. Otaria flavescens) — южноамериканский вид ушастых тюленей. Самцы могут достигать величины до 2,5 м и весить до 300 кг. Самки достигают 2 м и весят до 140 кг. Их окраска светло-коричневая и на шкуре часто встречаются крупные пятна неправильной формы, разбросанные по всему телу. Ареал южных морских львов простирается вдоль тихоокеанского побережья Южной Америки от Перу до Огненной Земли, а также вдоль атлантического побережья до юга Бразилии. Колонии южных морских львов существуют также на Фолклендских островах.

Летом морские львицы выступят вместе в новосибирском центре океанографии и морской биологии «Дельфиния».

Несколько лет назад в «Дельфинии» появились моржи. Их выкупили из «китовой тюрьмы» в Приморье.

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