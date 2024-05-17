Возвращение цыпленка: KFC меняет вывески — как Rostic`s заново захватывает Новосибирск и страну

Rostic`s скоро полностью вытеснит KFC с вывесок Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Название KFC, к которому российская публика успела уже привыкнуть, скоро совсем исчезнет с улиц городов и вывесок торговых центров — до конца месяца его должны заменить на Rostic`s. Представители компании-владельца этого бренда и франчайзи, которому принадлежат заведения в Новосибирске, рассказали, чего ждать дальше.



У заведения Rostic`s в ТЦ «Юпитер» несколько сотрудников 16 мая встречали потенциальных посетителей с флаерами, предлагая поесть в другом месте или в другое время, — закусочная выступила в необычном для себя амплуа конференц-зала. Внутри прессу ждал (кроме спикеров и угощений, конечно) полностью новый дизайн, в котором уже не было никаких напоминаний о KFC. Правда удержаться от того, чтобы украсить стены надписями по-английски, в компании всё же не смогли. Самый крупный слоган гласит «Всемирно известный цыпленок» — World famous chicken.

Появление у сети российского владельца случайный посетитель может и не заметить Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Как заметила генеральный директор компании «Юнирест» (владелец торговой марки Rostic`s) Татьяна Шаманская, компании было важно при переходе от одной марки к другой «сохранить преемственность». И действительно, посетитель, который не очень следит за российским ресторанным бизнесом (и вообще событиями в стране), придя в заведение, не должен заподозрить неладное. Перед ним по-прежнему что-то модное и международное, просто с головной компанией не в Луисвилле, штат Кентукки (как у владельца KFC Yum! Brands), а в городе Ижевске Удмуртской Республики.



«Юнирест» сейчас — это компания, которой принадлежит бренд Rostic`s и 68 собственных заведений под этим названием. В 2022 году владелец торговой марки KFC, американская Yum! Brands продала все свои российские активы ижевской компании «СмартСервис», которая стала правопреемником американской корпорации в России. Сеть KFC/Rostic`s включает более 1170 заведений в 74 регионах России. Крупнейшим франчайзи Rostic`s (так же, как ранее KFC) является ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс» («ИРБ»), которой принадлежат, в частности, все заведения сети в Сибири.

Татьяна Шаманская с куском праздничного торта Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Как рассказала Татьяна Шаманская, под брендом Rostic’s в России работает уже более 850 ресторанов. В Новосибирске пока соотношение чуть меньше: здесь вывеска KFC до сих пор висит на 15 заведениях из 33. Но руководитель «ИРБ» Артур Хафизулин обещает, что к началу июля американский бренд полностью исчезнет с вывесок заведений и в Сибири тоже.



Руководители обеих компаний говорят, что ребрендинг хоть и потребовал много сил, но прошел без потерь для бизнеса. Где-то (обычно это небольшие города) новая вывеска даже привела к притоку клиентов. Небольшие просадки, по словам Татьяны Шаманской, были замечены только в мегаполисах, в заведениях, расположенных на площадках с очень высокой долей импульсного посещения. Самый яркий пример — Санкт-Петербург, где существенную часть посетителей могут составлять туристы, которые реагируют на знакомую вывеску (или игнорируют ту, с которой у них нет еще никаких четких ассоциаций).

Только оборудование для одного заведения стоит больше 22 миллионов рублей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Юнирест» в 2023 году выросла на 17%, превысив 20 миллиардов рублей, чистая прибыль составила 3,5 миллиарда рублей. Компания принадлежит ижевскому ООО «Смарт Сервис ЛТД», владельцами которой в равных долях являются Андрей Осколков и Константин Котов.

Выручка ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс» в 2023 году составила 36,6 миллиарда рублей (+7%), чистая прибыль — 16,6 миллиона рублей. Основными владельцами компании являются два акционерных общества, не раскрывающих состава акционеров: АО «Инвест» и АО «Флагман Р».

Говоря о перспективах развития сети, Татьяна Шаманская заметила, что в Новосибирске Rosric`s уже близок к «максимальной пенетрации» (то есть проникновению на рынок), и сейчас франчайзи займется развитием в городах поменьше. Хотя до конца года по одному новому заведению должно появиться в Новосибирске и Кольцово. Новые точки появятся также в Томске и Северске (город-спутник Томска), в Омске и Красноярске. Всего в России в 2024 году Rostic’s планирует открыть порядка 100 закусочных, в течение следующих пяти лет — около 750 новых точек.

В Новосибирске в «Ростик`се» работают сотни человек Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Как рассказала НГС Татьяна Шаманская, сейчас компания тестирует новые форматы заведений. У KFC их было, по сути, всего три: заведение на городской улице с отдельным входом, отдельное строение с возможностью обслуживания в автомобиле и точка на фуд-корте без своего зала. В ближайшем будущем «Юнирест» планирует начать открывать закусочные мини-формата на 10–15 мест с сокращенным меню. Они могут появиться не только там, где трудно найти более крупное помещение (но потенциальные покупатели есть), но и в местах с недостаточным для полноформатной точки количеством потенциальных клиентов. Таким местом может быть и удаленный район мегаполиса, и небольшой город или даже крупный поселок.

«Ростик`с» был первой крупной сетью фастфуда в Новосибирске Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Название «Ростик'с» известно в Новосибирске уже 26 лет — первое заведение тогда еще российской сети открылось здесь в 1998 году. Это был самый успешный проект корпорации «Росинтер», созданной потомком российских эмигрантов Ростиславом Ордовским-Танаевским-Бланко (Ростиком предпринимателя называла в детстве мама).

KFC дважды пыталась выйти на российский рынок самостоятельно, в 1990-х и 2000-х, но эти попытки оказались неудачными. Во второй половине 2000-х американцы выкупили долю в компании, управлявшей «Ростик'сом» и провели постепенный ребрендинг. Сначала сеть называлась «Ростик'с-KFC», потом изначальное название постепенно исчезло с вывесок.

И вот теперь старое имя вернулось в новом написании латиницей. Татьяна Шаманская, впрочем, говорит, что, если компания решит, что с кириллицей дело пойдет лучше, то на улицах российских городов вновь могут появиться вывески «Ростик'с».

Главным конкурентом Rostic`s на российском рынке сейчас является сеть «Вкусно — и точка» (бывший McDonald's). В прошлом году компания, которой принадлежит этот бренд, смогла получить рекордную чистую прибыль в размере 14 миллиардов рублей. О том, как ей это удалось, можно узнать из материала обозревателя НГС.