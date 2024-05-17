Потеряла сотни тысяч и квартиру. История пенсионерки, которую мошенники терроризировали 10 дней подряд

Чаще всего жертвами телефонных мошенников оказываются пенсионеры Источник: Городские порталы











Телефонные мошенники превратили 75-летнюю москвичку Наталью Борисовну в главную героиню шпионского триллера. Она пряталась от родственников и полиции, попутно перечисляя деньги на операции «спецслужб», и в ходе происходящего ужаса и неразберихи почти лишилась квартиры почти в самом центре Москвы. Ее адвокат говорит: жилище еще можно вернуть, но пострадавшей стороне не дают этого сделать, и мешают ей уже сотрудники силовых органов. Подробности — в материале MSK1.RU.



Боялась прекратить связь с мошенниками

С семьей и юристом мы встретились в небольшом кафе у Павелецкого вокзала. Пострадавшая выглядит стильно и ухоженно, у нее красивая речь. Она не плачет и не убивается по пропавшим деньгам и внезапно назревшему жилищному вопросу — напротив. Собеседница рассказывает эту историю, будто поддерживая светскую беседу.



Но это только с виду. На самом деле произошедшее стало большим ударом для Натальи Борисовны и ее семьи, о чем обмолвился ее адвокат.



— Я была на больничном, когда мне в Telegram пришло сообщение от нашего «директора», — говорит пострадавшая. — И он мне написал: «Несколько сотрудников нашей организации брали кредиты и переводили деньги террористам на Украину. Вы переводили?» Это было, конечно, неожиданностью. С директором я вообще не общаюсь и мало его вижу… Но я ответила, что ничего не перечисляла.



Наталья Борисовна работает штатным инженером-оператором Колонного зала Дома Союзов. Она трудится там с 1982 года. До этого занималась проектной работой, но у нее всегда была тяга к ручному труду: хотелось видеть всё вживую, а не на черно-белых схемах. Занимаясь в Доме Союзов работой вентиляционной системы, она проводила в последний путь почти всех генеральных секретарей, а затем и остальных крупных государственных деятелей.



— В 1982-м умер Суслов. Меня не брали на должность, пока его не похоронили, а потом началось. Брежнев, Андропов, Черненко… Приходила на работу, а там елками пахнет. Это значит, что опять кого-то хоронят. С тех пор у нас много раз руководство менялось, а я в подвале с тех пор так и сижу, — говорит она о своей работе.



Наталья Борисовна в стенах родного Дома Союзов Источник: из личного архива Натальи Борисовны











В итоге «директор» отослал Наталью Борисовну к «представителю Росмониторинга». Наталье Борисовне в мессенджер пришло видеосообщение от некой Ковалевой Марии Сергеевны, на котором она показала свое фальшивое удостоверение. И мошенница стала перечислять бесконечные инструкции: «Все ваши паспортные и финансовые данные украдены, необходимо создать сейф-ячейку, через которую государство всё переоформит, новые документы все вернут».



— «Мария Сергеевна» стала говорить мне, что только я им буду помогать, но ни с кем другим я не должна общаться: ни с родственниками, ни со знакомыми, на работе ни в коем случае я не должна ничего говорить, потому что, скорее всего, там тоже кто-то мог участвовать в этом мошенничестве, — рассказывает Наталья Борисовна.



Инженер последовала совету. С раннего утра Наталья Борисовна отправилась в банк закрывать свои счета и отправлять деньги мошенникам, бесконечно разговаривая с мошенницей «Марией Сергеевной». И так продолжалось не один день. Десять суток злоумышленники продолжали издеваться над Натальей Борисовной. Потребовали взять кредит. Наказали ей записывать имена всех сотрудников банка, которые обслуживали ее, объяснив это тем, что «там тоже везде сидят мошенники».



В сумме Наталья Борисовна отдала мошенникам больше 800 тысяч рублей. Это были все ее накопления — на отдых и на траты в случае непредвиденных обстоятельств. Запросы преступников выросли: в итоге они объявили, что этими перечислениями они не успели перекрыть какой-то долг Натальи Борисовны, поэтому квартиру, где живет ее сын вместе с невесткой и внучкой, выставляют на аукцион. И чтобы этого избежать нужны еще два миллиона. Сначала Наталья Борисовна хотела получить деньги под залог квартиры, но это сделать ей не удавалось. Тогда злоумышленница посоветовала продавать жилье. «Это будет такая сделка… Только для переоформления документов», — успокоил телефонный мошенник Наталью Борисовну.



Источник: Городские порталы











— Я звонила в агентство недвижимости, мне сказали, что квартира стоит 16 миллионов. Но мне цена была не важна: меня подгоняли и говорили, что жилище всё равно вернут. Риелтор привез мне покупателей. Они приехали ко мне в квартиру, посмотрели и сказали, что завтра сделка будет. За 11 миллионов.



Следующие дни были как в тумане, рассказывает собеседница. 25 декабря Наталья Борисовна заключила договор. Вечером 26-го ей в видеодомофон стали названивать неизвестные. В штатском, с автоматами. Перепуганная жертва мошенников стала звонить мошенникам — спрашивать, кто эти люди и что ей делать в этом положении. По телефону ей отвечали, что это работники риелторских и залоговых организаций, которые хотят вернуть клиента.





На следующий день домофон и дверной звонок тоже разрывались: люди, которые хотели увидеть Наталью Борисовну, представлялись консьержами, участковыми, соседями, риелторами. Но открывать им было нельзя.



— Вы ни с кем не должны контактировать, — не менялась инструкция из телефона.



И поэтому Наталья Борисовна никому не открывала. Когда люди ей ломились в дверь, она звонила в банк и спрашивала, пришли ли деньги ей на счет.



— Сделка оформилась 28-го числа, ночью. И мне заблокировали приложение банка. Я уже не могла туда ни звонить, ни прослеживать деньги, пришли или не пришли. Мне эта «Мария Сергеевна» стала говорить, что я должна пойти в банк и написать заявление, чтобы меня разблокировали. В тот же день сын увидел договор купли-продажи, собирался приехать в этот день. Я мошеннице обо всём рассказала, а она мне заказала такси, сказав, что мне нужно срочно уезжать. И я успела уехать, успела выскочить из квартиры…



Мошенница отправила Наталью Борисовну к ГУМу. В центре Москвы с ней связался очередной «следователь».



— Говорит, раз вас так все ищут, нужно вам квартиру снять и исчезнуть. Я у него спросила, какую квартиру я буду снимать, если у меня денег нет. Он пообещал подумать. Меня отправили в банк.



Наталья Борисовна поехала на Тверскую. В отделении банка к измотанной, испуганной женщине подошел реальный сотрудник полиции.



— Сказал, что он «с Петровки». «Поехали с нами. Вы попали под мошенническую схему, поехали с нами». Я стала сопротивляться. Говорю: «Я с вами никуда не поеду». Он меня так резко на улицу вывел: «Вот машина, поехали». Я ему продолжала говорить, что никуда не сяду. Он стал махать рукой перед моим лицом — видимо, чтоб в чувства привести, объяснять: «Я вам звонил, а вы меня заблокировали, уже была подобная ситуация». И у меня что-то щелкнуло в голове. Я попросила его отвезти меня на работу — поговорить с директором.



И действительно: «мужчина с Петровки» отвез ее в Дом Союзов. Когда они подъехали к Колонному залу, ее спутник с кем-то созвонился, и через несколько минут директор уже принимал их в своем кабинете. Там выяснилось, что у ее начальника никогда не было аккаунта в мессенджере, и только тогда Наталья Борисовна осознала масштаб катастрофы.



Источник: из личного архива Натальи Борисовны











— Десять дней они меня держали на телефоне с утра до вечера. В то время я в какой-то прострации была. Вплоть до того, что когда мне «Мария Сергеевна» перед входом в банк сказала, что, видимо, вынуждена прекратить со мной связь… У меня даже было ощущение, что я что-то теряю, — призналась Наталья Борисовна. — Мне даже стало страшно, что я с ней больше не буду общаться. Настолько я уже была зависима от этой ситуации.



Бедную женщину смогли вырвать из-под влияния мошенников. «Мужчина с Петровки» действительно оказался сотрудником правоохранительных органов. К полиции обратился сын Натальи Борисовны, когда узнал, что его мама оказалась их жертвой.



На вопрос, как же так вышло — в эпоху, когда интернет пестрит новостями про обманутых пенсионеров, Наталья Борисовна сказала, что просто не следит за СМИ. Она не знала, какими методами преступники забирают последние деньги у людей.



Следствие помогает преступникам?

Адвокат пострадавшей Михаил Матвеев говорит, что у них осталось много работы. Необходимо вернуть жилье и деньги, перечисленные мошенникам. Первая задача первостепенна.



— На словах покупатель был согласен расторгнуть договор купли-продажи и получить назад свои деньги, что было зафиксировано на видеозапись. Однако позже под разными предлогами он менял условия расторжения, предлагая заключить новый договор купли-продажи, требуя компенсации за пользование его денежными средствами, уклонялся от переговоров, меняя суммы компенсации и условия сделки, — говорит Матвеев.



Вернуть человеку деньги за квартиру — меньшая из проблем, говорят и адвокат, и Наталья Борисовна с сыном. Всё, что нужно, — отменить сделку, но покупатель просто не соглашается на это. MSK1.RU попытался связаться со второй стороной, но мужчина не ответил на звонок.



Также потерпевшую сторону возмущает работа следственных органов. Мол, почему у следствия не вызывают вопросов действия безработного покупателя квартиры, который отстаивает сделку, совершенную в интересах мошенников?



— Следователь нам объяснила, что ей вообще-то всё это неинтересно. В мой предыдущий визит к ней она утверждала: «А я вот поговорила с покупателем, я вижу в нем честного человека», — рассказывает адвокат.



Также работники полиции пытались приостановить ход дела, но прокуратура его возбуждала вновь, говорит Матвеев.



— Что нас настораживает в этой ситуации? Покупатель — безработный, отец троих детей. Зачем семье из пяти человек однокомнатная квартира в центре Москвы? Как можно было купить квартиру без юридической проверки за один день? Безработный покупает без кредитных средств квартиру за 11 миллионов рублей. Также настораживает бездействие полиции, которая должна была установить личности риелторов, всех лиц, с кем взаимодействовала Наталья Борисовна, проверить их причастность и покупателя к совершенному преступлению. Этого сделано не было, — сказал MSK1.RU Михаил Матвеев.



Прокуратура установила, что «в ходе изучения материалов уголовного дела установлены факты нарушения разумных сроков уголовного судопроизводства». Полиция же отреагировала на обвинения в бездействии своих сотрудников так — управление МВД по ЦАО сообщило Наталье Борисовне, что всё же они что-то сделали: «Проведен определенный объем следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств подлежащих доказыванию в уголовном судопроизводстве». Также в полиции сказали, что начальнику следственного отдела МВД Таганки «поручено организовать надлежащее расследование по указанному уголовному делу».



Что делать, если вам звонят мошенники?

Пресс-служба московской прокуратуры постоянно повторяет, что если вам звонят неизвестные лица, то никогда не выполняйте их указания. Прекратите разговор, если речь зашла о каких-то «безопасных счетах»: позвоните в свой банк и уточните необходимую информацию. Силовики и сотрудники банков не просят граждан продавать квартиры, брать кредиты, продавать автомобили и передавать деньги неизвестным курьерам. Ну и стоит предупреждать своих пожилых родственников об опасности.

